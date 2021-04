Test: scegli un sentiero e scopri quali sono le tue priorità

Sei sicuro di conoscere cosa vuoi dalla vita? Sai quali sono le tue priorità? Guarda questa immagine e partecipa al test per scoprirlo

Ognuno di noi ha delle priorità nella vita. Per priorità si intende tutto ciò che consideriamo importante. In pratica, si tratta di tutte quelle cose nelle quali investiamo tempo e sforzi per ottenerle. O almeno ci proviamo. In base a come vediamo la vita possiamo avere delle priorità. Sono le nostre esperienze che ci indirizzano verso una direzione o verso l’altra.

Questo test non ha valenza scientifica ma è semplicemente un intrattenimento per i nostri lettori. Un modo per divertirsi e staccare qualche minuto dalla routine quotidiana. Come tutti i test, non ha la pretesa di fornire risposte da considerare per forza reali al 100%. Si tratta di un modo per sperimentare qualcosa di curioso.

Sei pronto? Scegli uno dei quattro percorsi che ci sono nell’immagine appena pubblicata. In base alla tua scelta potrai scoprire quali sono le tue priorità nella vita. Mettiti alla prova, inizia il test!

Hai scelto il sentiero numero 1

Ciò che conta davvero per te è vivere in maniera equilibrata. La stabilità emotiva è fondamentale. Soffri se non riesci a gestire i tuoi sentimenti, per questo vuoi vivere in pace con te stesso e con chi ti circonda. Prova a non avere aspettative e accetta gli altri così come sono. Ognuno ha il suo modo di amare. In questo modo la qualità della tua vita aumenterà sicuramente.

Test: hai scelto il sentiero numero 2

La priorità nella tua vita è il cambiamento. Per te è molto complicato seguire sempre lo stesso percorso. Variare non è mai stato un problema e non hai paura di provare cose nuove o esperienze mai vissute. Cerchi sempre la positività e non ami chi resta nella propria comfort zone. Questo modo di fare ti porterà ad acquisire un bagaglio di conoscenza invidiabile.

Hai scelto il sentiero numero 3

Le tue priorità nella vita sono due: onestà e tranquillità. Non ti interessa la ricchezza materiale, tu sei a favore del quieto vivere. Non dai fastidio a nessuno e pretendi lo stesso dagli altri. Sei sempre aperto nei confronti di chi ha qualcosa da insegnarti. Per questo gli altri ti hanno sempre apprezzato.

Test: hai scelto il sentiero numero 4

L’unica priorità nella vita sei tu. In molti ti vedono come una persona egocentrica, in realtà sei semplicemente felice. Stai bene con te stesso e ti piace spendere del tempo per te. Forse lo fai perché hai paura delle delusioni. Infatti, lasci avvicinare solo chi ami veramente. Ma non vivi per loro, anzi. Metti sempre le tue priorità al primo posto.

Il test è terminato. E tu, quale sentiero hai scelto? La soluzione del test rispecchia le tue priorità? Se la risposta dovesse essere positiva, sappi che nei prossimi giorni ti proporremo altri divertenti test. Devi solo avere un po’ di pazienza.