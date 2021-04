Stasera alle 21 ci sarà Roma-Ajax, sfida di ritorno dei quarti di Europa League. Fonseca punta sul ritorno di due importanti titolari

Siamo reduci da una due giorni di Champions League davvero entusiasmante, dove anche le squadre perdenti hanno dimostrato di avere nelle gambe un livello di calcio sublime. Nelle coppe europee il calcio italiano continua a stare in disparte, considerando che l’ultima superstite è proprio la Roma di Fonseca.

Dopo aver vinto 2 a 1 ad Amsterdam in una gara rocambolesca, i giallorossi si preparano alla sfida di ritorno che si giocherà stasera alle 21 allo stadio Olimpico. Roma-Ajax significa tantissimo per i tifosi della squadra capitolina, ma anche per lo stesso movimento calcistico nostrano.

La Roma ha dimostrato di poter lottare ad armi pari contro gli olandesi e cercherà il passaggio del turno: in semifinale ad attenderla ci sarebbe la vincente tra Manchester United e Granada, con i red devils grandi favoriti.

Fonseca ritrova Karsdorp e Mkhitaryan

Per la sfida di ritorno Paulo Fonseca potrà contare di nuovo su due titolari assenti nella gara di andata. Stiamo parlando di Rick Karsdorp, out per squalifica ad Amsterdam, ed Henrikh Mkhitaryan, che proprio domenica scorsa si è rivisto in campo nell’ultima mezzora contro il Bologna.

Non ce la fa invece Chris Smalling: il pilastro difensivo giallorosso non riesce più ad allenarsi con continuità e sente ancora dolore al ginocchio. Fuori anche Spinazzola, che si è fatto male in Olanda, e Bruno Peres squalificato. Sulla sinistra agirà il giovane Calafiori. Questa la probabile formazione:

Roma (3-4-2-1): 13 Pau Lopez; 23 Mancini, 4 Cristante, 3 Ibanez; 2 Karsdorp; 14 Diawara, 17 Veretout, 61 Calafiori; 77 Mkhitaryan, 7 Pellegrini; 9 Dzeko.

L’Ajax dal canto suo ritrova Stekelenburg tra i pali: l’ex di turno prenderà il posto di Scherpen, disastroso nel match di andata. Dubbio in attacco: se Brobbey sarà titolare si passerà al 4231 con Tadic arretrato nei trequartisti.

Ajax (4-3-3): 1 Stekelenburg; 15 Rensch, 2 Timber, 21 Martínez, 31 Tagliafico; 4 Alvarez, 6 Klaassen, 8 Gravenberch; 39 Antony, 10 Tadic, 7 Neres.

Roma-Ajax, dove vederla in tv e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 1 a partire dalle 21. Per chi preferisce lo streaming, partita disponibile anche su SKYGO e NOW.

Brutte notizie per i telespettatori che speravano di vedere la sfida in chiaro su TV8: sul digitale terrestre andrà in onda “Diretta Gol Europa League”, differentemente dal match di andata.