Stasera alle 21 ci sarà Ajax-Roma. I giallorossi proveranno a riscattarsi in Europa League ma dovranno far fronte alle assenze. Il programma

Stasera la Roma sarà chiamata a far valere il calcio italiano in Europa. I giallorossi, infatti, sono gli unici superstiti del nostro campionato ancora in gara in una competizione europea, ma troveranno di fronte i campioni olandesi dell’Ajax.

La sfida, valida per i quarti di finale di Europa League, si giocherà come sempre sul doppio confronto. Stasera la gara di andata ad Amsterdam, tra una settimana il ritorno all’Olimpico.

LEGGI ANCHE: NAPOLI, DE LAURENTIIS SCEGLIE IL NUOVO DIRETTORE SPORTIVO: PIACE UN EX DELLA ROMA

Le probabili formazioni

Paulo Fonseca è tornato a far discutere: sono tanti i tifosi delusi dalle prestazioni scialbe offerte dai giallorossi ed uno dei maggiori imputati è proprio il tecnico. Va detto che la Roma continua ad essere tormentata dagli infortuni, l’ultimo in ordine di tempo è stato quello di Stephan El Shaarawy.

Si contava di poter recuperare Smalling e Mkhitaryan, ma entrambi continuano con gli allenamenti differenziati e non sono partiti per l’Olanda. A tutte queste assenze si aggiunge anche la squalifica di Karsdorp. Scelte quasi obbligate dunque per Fonseca, che ieri ha annunciato la titolarità di Dzeko e Veretout.

Anche l’Ajax ha i suoi problemi: il portiere titolare Onana è squalificato per doping, il secondo Stekelenburg è infortunato, tra i pali il giovane Scherpen. In attacco, vista l’assenza dalle liste Uefa di Haller, giocherà Tadic da falso nueve supportato da Antony e David Neres. Queste le probabili formazioni.

Ajax (4-3-3): Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.

Ajax-Roma, dove vederla in tv e streaming

Il match come detto è previsto per stasera 8 aprile 2021 alle ore 21. Per tutti gli abbonati SKY sarà possibile vedere la partita in diretta su SkySport1. Ajax-Roma sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforme NOW e SkyGo.

LEGGI ANCHE: CALCIO IN TV: DAZN-SKY-AMAZON, IL MODO PIÙ ECONOMICO PER VEDERE TUTTO

Per coloro che invece non sono abbonati alla tv satellitare, la sfida sarà trasmessa anche in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre.