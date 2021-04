Durante la lunga carriera televisiva della conduttrice partenopea, di certo non ci si aspettava quanto fatto dall’avvocato di Piera Maggio.

Ne hanno parlato tutti. Tutti in attesa. Chiunque ha speso almeno una parola nella speranza che la piccola scomparsa più di quindici anni fa fosse stata ritrovata.

La nostra nazione tutta si è fermata in questi giorni, incollata davanti ad uno schermo, in attesa dell’esito del test del gruppo sanguigno per comprendere se quella ragazza russa che molti ora seguono sui social fosse Denise Pipitone o meno.

Purtroppo l’esito è stato negativo. Olesiya Rostova non è Denise Pipitone. Inutile specificare quanto sia il dolore immenso che possa provare la signora Piera Maggio per questa ennesima delusione. L’aria di tensione si fa assolutamente sentire e purtroppo può succedere anche l’imprevedibile.

Pomeriggio 5, Barbara d’Urso sconvolta: l’avvocato della Maggio abbandona in diretta

Un volto così bello, una speranza così forte. E’ stata sicuramente una settimana infernale per l’avvocato di Piera Maggio che già in collegamento in Russia ieri discusse con il presentatore dello show, salvo poi tornare sui propri passi entrambi.

Un clima di tensione troppo forte, l’avvocato di Piera Maggio ha infatti perso la pazienza dopo una domanda indesiderata del direttore di Novella 2000.

“C’era un copione?” viene chiesto. La domanda ha fatto perdere la pazienza al legale che ha replicato: “Anche in questa trasmissione c’è una scaletta, ma non vuol dire che stiamo recitando. Ho fatto male a venire”. Una reazione che può essere per molti esasperata, ma che mostra quanto purtroppo il clima di tensione nella famiglia è molto forte e purtroppo non si è assolutamente sereni. Il fenomeno sarà diventato anche mediatico, ma il dolore per la famiglia e per l’avvocato è reale e lo si sente molto.

La bella conduttrice partenopea, Barbara d’Urso, è rimasta visibilmente assolutamente sconvolta per questa reazione senza freni da parte del legale, sostenendo che c’è stato un equivoco, un malinteso od anche una incomprensione. La conduttrice ha ipotizzato che magari non comprendendo la domanda avesse pensato che fosse rivolta contro di lui. Intanto però il legale di Piera Maggio aveva già abbandonato la diretta e quindi ha lasciato tutti sbigottiti.

Incredula davanti alla scena che l’ha vista senza alcuna possibilità di rimediare, la bella conduttrice partenopea non ha potuto fare altro che dire: “Mi dispiace che abbia lasciato la diretta così. Il mio cuore va comunque a Piera Maggio”.

Barbara d’Urso ha naturalmente compreso lo stato di forte tensione in cui versa la famiglia della piccola Denise e lo stesso avvocato. La scena però non è passata inosservata.