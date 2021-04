Laura Boldrini tramite i propri canali social ha parlato della sua malattia e fatto un annuncio che ha lasciato tutti senza parole.

L’onorevole Laura Boldrini ha calcato le scene della politica italian durante questi anni partendo dalle elezioni che l’hanno vista entrare in Parlamento nella schiera della sinistra. Come parte del Partito Democratico la donna ha sempre mostrato di essere parte attiva della scena politica, schierandosi recentemente anche a favore deldisegno di legge contro l’Omobilesbotransfobia.

La donna insomma non le ha mai mandate a dire e nonostante abbia subito nella sua lunga carriera politica tantissimi attacchi da parte di tutti ha sempre continuato ad andare a testa alta e fiera del proprio attivismo politico.

Quanto ha però annunciato oggi sui social ha fermato sia il mondo della politica che quello dell’opinione pubblica tutta. Un colpo al cuore per tutti coloro che si rivedono nelle idee e nella figura della donna, e non solo.

Laura Boldrini annuncia sui social la sua malattia: le reazioni

È arrivata la notizia che più temevo. La malattia è parte della vita, ma non si è mai pronti ad affrontarla. Domani mi ricovero per essere operata e mi aspetta un percorso di riabilitazione. Ce la metterò tutta per ritornare presto alla vita di sempre.https://t.co/FoZ5YHWLex — laura boldrini (@lauraboldrini) April 8, 2021

Un annuncio che non ha lasciato spazio a nessuna parola se non quelle di conforto nei confronti della donna. Non sono mancati messaggi di odio però nei suoi confronti, prontamente stroncati da coloro che non possono fare altro che sentirsi vicini alla sofferenza della donna che è tale prima di essere una politica.

“Domani mi ricovero – scrive la donna sui social – per essere sottoposta ad un intervento chirurgico e mi aspetta poi un cammino di cure e riabilitazione. Ho paura? Sì, ho un po’ paura. Penso che chiunque al mio posto l’avrebbe”. L’onorevole Boldrini poi prontamente aggiunge che “al tempo stesso però ha grande fiducia in chi la opererà ed ha anche la determinazione di combattere per ritornare presto alla normalità della sua vita”.

Necessario quindi poi l’annuncio ufficiale: “Sarò impossibilitata dunque, nelle prossime settimane, a seguire le attività politiche e parlamentari con la costanza di sempre, e di questo mi dispiaccio molto, ma così è”. Specificando poi: “Ho voluto rendere nota io stessa, per questo motivo, la notizia della mia malattia”.

L’onorevole ha poi concluso il suo annuncio social ringraziando tutti coloro che le sono stati accanto. Non sono mancati messaggi di vicinanza da parte di Piero Fassino, Beatrice Lorenzin ed altri personaggi del mondo dello spettacolo e del mondo politico.