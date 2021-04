E’ il principio di una guerra quello che sta avvenendo sui social da parte di Akash Kumar contro Tommaso Zorzi? Cosa è successo.

Stiamo parlando di due volti molto discussi della tv del piccolo schermo e non solo. I social ormai impazzano ipotizzando cosa succederà quando i due si incontreranno viste le continue frecciatine lanciate da uno nei confronti dell’altro.

In effetti però bisogna dire che nemmeno Tommaso Zorzi “è mai andato leggero” su Akash Kumar dicendo sempre in modo molto onesto cosa ne pensava di lui e del suo percorso all’interno dell’Isola dei Famosi. Gli scontri, insomma, c’erano già stati.

Non è però stato lasciato al caso un dettaglio delle stories di Instagram del giovane modello di fama internazionale che sembra proprio non le voglia mandare a dire a Tommaso Zorzi in vista di questo fantomatico confronto tv. Vediamo cosa è successo.

Akash Kumar dà del raccomandato a Tommaso Zorzi? Quel dettaglio che non passa inosservato

Sembra proprio che lo scontro fra Akash e Tommaso ci sarà e si farà sentire secondo il popolo del web che già cerca uno sfondo musicale alla scena che è considerata già “iconica”. A quanto pare però lo stesso Akash continuerebbe a dare “legna da ardere”. Tutto questo non è stato proprio molto apprezzato da parte del popolo del web.

Akash Kumar sul suo profilo Instagram, senza fare alcun nome, ha accusato, secondo gli utenti della rete, Tommaso Zorzi, di essere una persona “così raccomandata che non riuscirebbe nemmeno a far uscire pulite gli esami delle urine”. La stories sembra non essere rivolta a nessuno in particolare, ma gli utenti della rete proprio non ci stanno.

Il modello di fama internazionale sembra si fosse anche rivolto a Tommaso dicendogli: “Ci vediamo lunedì pazzesca Milano”. Il tutto sarebbe un chiaro riferimento al soprannome che l’influencer si era ironicamente dato facendo riferimento a Selvaggia Roma. Il tutto fu un siparietto allora molto divertente, ma che in questo frangente è stato preso come sorta di ironia pungente.

Nelle scorse ore il modello sembrerebbe avergli quindi lanciato una grossa frecciata in occasione del lancio del nuovo format che porta la firma di Tommaso Zorzi, “Il Punto Z”, la rubrica che l’opinionista aveva durante la diretta dell’Isola che è diventato un vero e proprio show digitale.