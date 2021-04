Can Yaman non è più su Instagram. Il suo account è stato cancellato. L’ha fatto lui di proposito o c’è altro sotto? Ecco tutti i dettagli

Brutte notizie per le fan dell’attore turco Can Yaman. Il suo profilo Instagram è scomparso, pare sia stato addirittura cancellato. È successo ieri 14 aprile, andando a cercare il profilo ufficiale si apre una pagina vuota. Pare quindi che il fidanzato di Diletta Leotta sia scomparso dai social. Dal suo entourage non sono arrivate comunicazioni ufficiali, ma ci sono alcune teorie sull’accaduto.

Can Yaman è diventato famoso in Italia grazie al serial televisivo turco DayDreamer – Le ali del sogno. Questo prodotto è stato girato in Turchia tra il 2018 e il 2019 ma è arrivato in Italia nel 2020, riscuotendo un grande successo, soprattutto tra il pubblico femminile. La serie è composta da 161 episodi ed è trasmessa da Canale 5. Il primo episodio è stato trasmesso nel giugno 2020.

Yaman è molto noto anche per la sua storia con la giornalista Diletta Leotta. Pare che i due abbiano intenzione di sposarsi. La notizia, però, al momento, non è stata ancora confermata da fonti ufficiali. La giornalista di Dazn e l’attore turco hanno pubblicato diverse storie su Instagram. Ma adesso il profilo ufficiale di Can Yaman è sparito. Proviamo a capire il perché.

Can Yaman, cancellato il profilo Instagram. Perché?

Il profilo ufficiale Instagram di Can Yaman non è più visibile da mercoledì 14 aprile. Un fulmine a ciel sereno per i tanti follower che aveva. Non è chiaro se la cancellazione sia definitiva o soltanto momentanea. Qualche mese fa è stato chiuso anche il suo profilo Twitter, che non ha più riaperto. I due episodi potrebbero essere collegati, anche se non c’è una spiegazione ufficiale.

È difficile che si tratti di un attacco hacker, in questi casi il profilo resta aperto. È molto più probabile che il fidanzato di Diletta Leotta abbia deciso di prendersi una pausa. Negli ultimi giorni ha ricevuto diverse offese e critiche. Gli capita spesso da quando ha iniziato la relazione con la giornalista catanese. Pare sia diventato bersaglio di haters e sembra che per questo motivo abbia chiuso il profilo Twitter alcuni mesi fa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Adesso è arrivato il turno di Instagram. La coppia è stata accusata più volte di aver costruito il legame soltanto per questioni pubblicitarie. Sono in molti quelli che pensano che i due non stiano insieme. Insomma, esistono anche i negazionisti dei fidanzati della Leotta! Recentemente Yaman ha risposto a diversi attacchi, scrivendo di amare veramente Diletta Leotta e di non essere in cerca di pubblicità.

Alla fine, forse stanco di tutti questi attacchi, ha chiuso l’account Instagram. È sempre attivo, invece, il profilo ufficiale di Diletta Leotta, seguito quasi otto milioni di followers. L’ex giornalista di Sky non ha ancora commentato l’episodio e difficilmente lo farà. Anche quando è stato chiuso l’account Twitter è rimasta in silenzio e non ha mai commentato le offese al suo fidanzato.

Instagram: chiude anche Trash Italiano

C’è una curiosità da segnalare: nello stesso giorno in cui è sparito l’account ufficiale Instagram di Can Yaman è sparito dal social anche Trash Italiano. Si tratta di una pagina di gossip molto attiva e sempre alla ricerca di nuove notizie, molto seguita dal pubblica. Marco, il titolare di Trash Italiano, ha scritto su Twitter: “Una giornata un po’ no. Per un po’ Trash Italiano non sarà disponibile. A presto”.

C’è anche chi parla di uno scherzo delle Iene, come è capitato recentemente ad Elisabetta Gregoraci. In attesa di ulteriori sviluppi, Can Yaman si sta preparando alla lavorazione di Sandokan. Negli ultimi mesi l’attore turco si è allenato molto in palestra, ma ha dovuto avere a che fare anche con spade e cavalli. La fiction andrà in onda sulle reti Rai e vedrà protagonisti, tra gli altri, anche Alessandro Preziosi e Luca Argentero.