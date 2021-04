Sei mai stato accusato di essere una persona falsa? Adesso abbiamo le prove che non è così: ecco la classifica dei segni più falsi dello zodiaco.

Ti è mai capitato di ricevere l’accusa di essere… decisamente falso?

Nella vita, sfortunatamente, tutti incontriamo qualcuno che finge di essere qualcosa che non è.

Può succederci con un partner, con un amico od anche con i nostri stessi familiari.

Se vogliamo metterci al riparo dalle persone che hanno fatto della falsità la loro bandiera, allora non c’è niente di meglio che cercare di capire subito chi siano.

Ma come fare? Per fortuna l’oroscopo viene in nostro soccorso.

I segni più falsi dello zodiaco: ecco la classifica

Se ti hanno mai accusato di essere una persona falsa, faresti meglio a controllare la nostra classifica dei segni più falsi dello zodiaco!

Abbiamo stilato le prime cinque posizioni tra i segni dei quali veramente non puoi fidarti: ci sei anche tu tra di loro?

L’oroscopo, fino ad adesso, ci ha aiutati ad individuare moltissimi tratti caratteriali dei segni zodiacali.

Dai segni mammoni a quelli dipendenti dai social network, non c’è classifica che l’oroscopo non abbia stilato. Insomma, ormai conosciamo molto bene i segni zodiacali!

La classifica dei segni più falsi dello zodiaco, quindi, potrà esserci molto utile per tenerci alla larga da tutte quelle persone che sono abituate a fingere nei rapporti umani.

Spesso, infatti, ci rendiamo conto che qualcuno ci sta mentendo solo troppo tardi: prima abbiamo

Pronto a scoprire chi sono le persone tossiche nella tua vita? Ecco la classifica dei segni più falsi dello zodiaco.

Cancro: quinto posto

Al quinto posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Cancro: questo segno, anche ci sembra incredibile, è uno dei più falsi dello zodiaco!

Abituati come sono ad essere materni ed amorevoli con tutti, i nati sotto il segno del Cancro faticano a comportarsi in maniera limpida… anche con le persone che odiano!

Avere a che fare con loro, quindi, potrebbe nascondere delle brutte sorprese: occhi aperti!

Ariete: quarto posto

Un gradino più in alto, troviamo tutti gli Ariete: anche loro, infatti, sono nella classifica dei segni più falsi di tutto l’oroscopo!

Questo segno non si fa scrupoli a parlare dietro le spalle degli altri, mantenendo, tuttavia, una facciata decisamente amichevole.

Gli Ariete sono persone che si circondano spesso di drammi… perché li creano in prima persona!

Vergine: terzo posto

I nati sotto il segno della Vergine si guadagnano il primo gradino del podio della nostra classifica.

Anche loro, infatti, sono decisamente falsi!

La Vergine è abituata a mentire a tutto spiano perché, spesso, ha in mente solo un obiettivo: quello di trovarsi al primo posto in tutto!

Il segno della Vergine è decisamente egoista e pensa solo al suo benessere: fate attenzione!

Gemelli: secondo posto

I nati sotto il segno dei Gemelli sono anche loro persone decisamente false: non saprete mai che cosa pensano davvero di voi!

I Gemelli soffrono spesso del loro stesso atteggiamento, doppiogiochista e contraddittorio.

I primi ad esserne vittime, però, sono proprio loro! I Gemelli, infatti, si trovano spesso in situazioni difficili, nelle quali si mettono da soli a causa delle bugie che raccontano per semplificarsi la vita.

Bilancia: primo posto

Al primo posto della nostra classifica abbiamo tutti i nati sotto il segno della Bilancia. Sono loro i più falsi, secondo le stelle ed i pianeti!

Questo segno, infatti, fatica ad affrontare serenamente il rapporto con gli altri ed ha paura di essere giudicato od allontanato.

Per questo motivo, quindi, finisce per comportarsi in maniera estremamente falsa, fingendo amicizia e sorrisi e senza mai dire veramente quello che pensa.

La Bilancia, sfortunatamente, non si rende conto di essere estremamente palese: spesso, infatti, i suoi exploit rendono visibile a tutti le sue antipatie e simpatie!

Anche se non lo fa per cattiveria, ma per desiderio di essere accettata, la Bilancia è uno dei segni a cui bisogna fare molta attenzione. Occhi aperti quanto avete a che fare con loro!