La bellissima show girl Belen Rodriguez è alle Maldive. Il tutto ha scatenato non poche polemiche. “Perché sei andata lì?”

Belen Rodriguez, un volto, una garanzia di polemiche contro di lei per qualsiasi cosa lei faccia. Di recente non si fa altro che parlare di lei e della nascita che ci sarà a breve. La donna infatti a breve partorirà la sorellina del piccolo Santiago.

La relazione fra lei ed il giovane e bellissimo Antonino Spinalbese sembra andare a gonfie vele ed entrambi si dicono pronti a ricevere fra le braccia la bambina che nascerà a breve. Tutto ciò però non esula la donna dall’essere bersagliata dalle polemiche.

Questa volta nel mirino ci sarebbe il suo viaggio alle Maldive, così come la bella show girl mostra sui propri canali social. Una raffica di commenti, tant’è che è intervenuta la mamma ed anche una famosissima influencer.

Belen Rodriguez al centro delle polemiche: interviene la mamma e Guendalina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

La bella show girl che a breve sarà mamma per la seconda volta è infatti andata alle Maldive assieme al proprio compagno ed ha scatenato una grossa polemica da parte di chi le diceva che “in questo periodo era assurdo viaggiare o ostentare il tutto alla faccia di chi sta attraversando questo bruttissimo periodo della pandemia“.

La polemica si è fatta così accesa che è intervenuta in primis la influencer Guendalina Canessa che ha dichiarato: “Belen è andata qualche giorno per staccare la spina! Perché dopo non potrà farlo!”. Un chiaro riferimento al fatto che dopo il parto sarà sicuramente subissata di impegni e nuove responsabilità dovute alla nuova nascita.

Non solo, così come ogni mamma avrebbe fatto, ha deciso di intervenire anche lei, la mamma di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez. La donna ha infatti detto rivolta d un hater:“Prima di tutto non arriviamo dalle favelas: quello è il Brasile! Perché devi inventare delle cose? Cosa dici? Hai una bocca larga! Loro lavorano così! Vuoi fare così? Cerca un lavoro così!”

Infine non è mancato l’intervento della stessa show girl che ha liquidato ogni sorta di polemica o scontro semplicemente specificando che, come aveva anche anticipato la sua mamma, lei è lì per questioni puramente lavorative.

C’è da chiedersi però se per questioni lavorative lei sia andata al mare, fatto sta che però ognuno può fare quel che vuole nei limiti delle regole e se esse non vengono infrante, non dovrebbe esserci nulla di male.