All’Isola dei Famosi a quanto pare oltre ad essere arrivati ormai a scontri continui ci sarebbero stati anche dei flirt per Francesca Lodo.

L’Isola dei Famosi in questa nuova edizione con al timone per la prima volta Ilary Blasi e che vede come opinionisti il bellissimo influencer milanese Tommaso Zorzi assieme alle cantanti Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi inizia ad essere palcoscenico non solo di scontri.

Vero è che per quanto riguarda questa edizione dell’Isola dei Famosi non si fa altro che parlare di scontri continui fra i naufraghi che proprio non si riescono a sopportare. Sono molteplici infatti le volte in cui sembra siano cadute molte maschere.

L’Isola dei Famosi quest’anno poteva essere solamente un covo di litigi? A quanto pare no, ed al centro della scena ci sarebbe proprio Francesca Lodo assieme ad un altro naufrago.

Isola dei Famosi, Francesca Lodo ed il flirt sulle spiagge Honduras

Secondo quanto racconta Novella 2000 infatti la bella naufraga dell’Isola dei Famosi, Francesca Lodo, sarebbe stata approcciata dal bellissimo ex naufrago dell’Isola e protagonista dei più iconici scontri fino ad ora, Akash Kumar.

Il magazine avrebbe infatti assicurato di aver intercettato delle fonti molto vicine alla produzione del reality show con al timone la bellissima conduttrice televisiva Ilary Blasi della rete ammiraglia Mediaset. Si parlerebbe proprio di fonti che “hanno un certo credito” secondo quanto sottolinea il settimanale diretto da Roberto Alessi. A quanto pare il modello che proprio non le manda a dire e che è sempre molto orgoglioso di sé e del suo carattere durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi avrebbe mostrato anche il suo lato più da latin lover.

Controllando però i filmati inerenti al daytime ed anche naturalmente le dirette con l’Isola non si è mai notato questo dettaglio, né tanto meno è stato mai aperto l’argomento da uno dei due. Possibile che questo flirt sia rimasto nel buio e non si sia fatto notare da nessuno? Inoltre bisogna anche pensare al fatto che la Lodo in questo periodo è stata più bersaglio di frecciatine e battibecchi con gli altri concorrenti che vista sotto un punto di vista sentimentale.

Chissà, resta solo che attendere che uno dei due o chi per essi confermi questo flirt così inaspettato, ma allo stesso tempo anche atteso siccome non si fa altro che parlare di scontri e litigi sulle spiagge honduregne.