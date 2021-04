La partecipazione di Alessia Marcuzzi a Punto Z regalerà ai fan di Tommaso Zorzi uno show unico: ecco che cosa succederà con la show-girl.

La seconda puntata di “Punto Z” il talk show condotto da Tommaso Zorzi, andrà in onda stasera su Mediaset Play. Secondo le indiscrezioni e le anticipazioni rilasciate da Giornalettismo, possiamo aspettarci una puntata veramente interessante e ricca di colpi di scena. A colpire l’attenzione dei media, però, è stata una frase di Alessia Marcuzzi, ospite della trasmissione: ecco che cosa ha detto la famosa show-girl.

Alessia Marcuzzi a “Punto Z”: cosa pensa di Tommaso Zorzi

A quanto pare sarà una puntata veramente avvincente quella che vedrà protagonista Alessia Marcuzzi a “Punto Z“, lo show condotto in solitaria da Tommaso Zorzi.

La famosa show-girl, infatti, parlerà liberamente con l’influencer vincitore del Grande Fratello VIP che, ultimamente, vedremo protagonista anche ad Avanti Un Altro.

Le anticipazioni rivelate da Giornalettismo sono, di certo, già abbastanza succose: “Al GF Vip ho tifato per te Tommaso anche se qualche volta ti avrei dato tante di quelle capocciate…“.

A quanto pare, infatti, Alessia Marcuzzi si rivolgerà direttamente a Tommaso Zorzi per rivelargli quanto poco abbia apprezzato alcuni degli “scivoloni” dell’influencer. Anche se ha tifato per lui, quindi, la famosa show-girl non gli farà passare lisci alcuni dei suoi atteggiamenti e dei suoi modi di fare.

Per scoprire quali siano ed anche come reagirà Tommaso, però, dobbiamo attendere di vedere la puntata! Tra i “segreti” svelati da Alessia Marcuzzi a “Punto Z” ci sarà anche quello che riguarda le sue condizioni di salute. La show-girl, infatti, aveva saltato la conduzione de Le Iene a causa di un tampone positivo.

Fortunatamente, comunque, sembra che tutto sia adesso in ordine.

Alessia Marcuzzi su Carlotta Dell’Isola al GF Vip: “Mi spiace per lei”

La famosa show-girl e conduttrice, poi, ha commentato anche la “perfomance” di Carlotta dell’Isola al Grande Fratello VIP. Per Alessia, infatti, è un peccato che Carlotta non abbia avuto tempo per “uscire fuori”:

“Mi spiace che Carlotta Dell’Isola non abbia avuto tempo per uscire fuori. L’ho avuta a Temptation Island ed è molto simpatica…”

Carlotta Dell’Isola, infatti, era diventata molto popolare grazie alla sua partecipazione a Tempation Island. La stessa Marcuzzi, poi, sostiene quanto sia un personaggio decisamente simpatico e che il fatto che non abbia avuto modo di “emergere” durante l’ultima stagione del Grande Fratello VIP sia un peccato.

Alessia, quindi, ribalterà i ruoli e chiederà a Tommaso che cosa ne pensa della sua ex compagna di “reclusione“, visto che ha potuto conoscerla dal vivo.Impossibile sapere che cosa dirà Tommaso… almeno fino a quando non vedremo la trasmissione!

Una puntata decisamente scoppiettante attende, quindi, il giovane influencer.

Di certo, infatti, Tommaso Zorzi sta sperimentando un momento decisamente fortunato per la sua carriera, ed è evidente come l’influencer stia facendo di tutto per diversificarsi e per puntare sui suoi talenti “televisivi“.

Questo comporta, ovviamente, anche confrontarsi con i “big” della televisione, che hanno una grande presenza scenica oltre, chiaramente, ad anni ed anni di esperienza.

Come se la caverà Tommaso?

Lo potremo scoprire solo… guardando Punto Z!