Un annuncio inaspettato e che ha lasciato increduli non pochi spettatori, anche se il motivo è purtroppo molto serio. Cosa è successo.

A quanto pare la bellissima conduttrice televisiva, Alessia Marcuzzi, ha dovuto mettere alcune cose in chiaro che hanno non poco fatto preoccupare i fan. Purtroppo, però, coi tempi che corrono le paure sono tante.

Impossibile non riconoscere la simpatia che da sempre contraddistingue la donna di grande successo che è passata per molteplici conduzioni. Impossibile non ricordarsi della sua conduzione dell’Isola dei Famosi che di certo non è passata inosservata.

Quest’anno la bellissima conduttrice si è concentrata in tv sulla conduzione delle Iene, trasmissione che per sua stessa ammissione sente particolarmente ‘sua’ . Purtroppo però qualcosa non è andato bene e quando la pandemia ci mette il suo zampino bisogna solo augurarci che stiano tutti bene. Cosa è successo alla bellissima Alessia Marcuzzi?

Alessia Marcuzzi non condurrà le Iene: cosa è successo

Alessia Marcuzzi ha infatti prontamente annunciato le ragioni per cui non potrà condurre le Iene. Il tutto sui suoi social. “Purtroppo mio marito la settimana scorsa è risultato positivo al tampone molecolare per il Covid. Ovviamente si è subito auto isolato” dice la bella conduttrice che così ha destato le preoccupazioni dei suoi tanti fan.

Prontamente la giovane signora della tv ha però tranquillizzato tutti su le sue condizioni di salute. “Io sono invece – dice la bella conduttrice – con molta fortuna risultata negativa“. Per poi a specificare che “ha anche già effettuato due tamponi molecolari”.

Purtroppo però, comunica Alessia Marcuzzi, “come da protocollo, è cautelativamente in casa in attesa di ulteriori controlli”. Pertanto, con assoluto dispiacere la giovane conduttrice televisiva ha comunicato che “domani non potrà essere presente alle Iene nel pieno rispetto della prassi”. La conduttrice ha naturalmente specificato che seguirà lo show da casa e che non abbandonerà assolutamente il proprio pubblico ed i propri colleghi.

Una notizia totalmente inattesa e che desta non poche preoccupazioni, la bella conduttrice però ha rassicurato i propri fan dicendo loro che sta bene e che andrà tutto bene al di là di ogni ragionevole dubbio.