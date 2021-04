Ilary Blasi proprio non ne manda a dire nemmeno una. All’Isola dei Famosi scontro fra la conduttrice e Fariba, la mamma di Giulia Salemi.

All’Isola dei Famosi la bella conduttrice di origini romane proprio non c’è stata. Bisogna dire però che quando la giovane moglie di Francesco Totti vede qualcosa che non va è sempre pronta a metterlo in evidenza.

In questo caso al centro della polemica c’è stata Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi che tutti noi abbiamo imparato a conoscere assieme al suo amatissimo fidanzato Pierpaolo Pretelli. Bisogna dire che la bella donna di origini persiane ha sempre mostrato di avere un carattere irriverente ed anche molte sovversivo nei confronti delle regole comuni.

Il tutto è accaduto a causa dell’isola e proprio Ilary Blasi la parola non l’ha voluta trattenere in nessun modo. Andiamo a vedere cosa è successo e perché.

Isola dei Famosi: Ilary Blasi bacchetta Fariba, mamma di Giulia Salemi

Come sappiamo all’interno dell’Isola dei Famosi esistono dinamiche esasperate e fisicamente anche isole diverse. Così come esiste l’isola principale, esisteva l’isola parassita dove vi erano precedentemente Fariba assieme ad Ubaldo, la stessa è poi diventata playa esperanza dove si recavano coloro che erano stati eliminati dal gioco ma che volevano la possibilità di poter tornare.

La bella donna di origini persiane sembra proprio che durante l’uscita di un’altra delle naufraghe, molto probabilmente Daniela Martani, che avrebbe potuto vedersela con Iva Zanicchi, avrebbe detto che “c’era un’altra Isola”.

Insomma, Fariba ha fatto proprio uno spoiler bello importante. Ironica, ma anche pungente, la reazione da parte della conduttrice Ilary Blasi che l’ha definita “bocca larga”. Bisognerà solo vedere quali saranno le conseguenze di questo piccolo spoiler nei confronti della bella mamma di Giulia Salemi.

Quali saranno secondo voi le conseguenze degli spoiler di Fariba Tehrani? Lo scopriremo solo continuando a guarda questo show che diventa sempre più acceso.

Io fan di Tommaso e Stefania che ora amo #fariba ed è la mia preferita all’ #isola — //: (@Grandef22219665) April 12, 2021

Onde evitare fraintendimenti: #Fariba ed #Ubaldo per me oggi dovevano mangiare. Si sarebbero dovuti sacrificare Andrea e Valentina che fisicamente ancora non stanno al limite. #isola (spero ora sia chiaro viste le incomprensioni) — Drusilla Gucci Ludolf Fan (@LudolfFan) April 12, 2021