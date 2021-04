Uno scontro che, bisogna dire, era già atteso proprio per “gli stracci che si sarebbero potuti tirare”. L’Isola dei Famosi non risparmia nessuno.

L’Isola dei Famosi è effettivamente un grande palco per gli scontri che si susseguono. Una isola deserta dove bisogna vivere senza alcun tipo di supporto e con cibo assolutamente razionato. Inevitabile che caratteri poco affini, in condizioni così difficili, finiscano per scontrarsi.

In queste settimane, dopo l’uscita di Vera Gemma, e le varie vicissitudini affrontate dal giovane youtuber Awed alle prese con Gilles Rocca ed il resto dei naufraghi contro di lui e Vera c’è stato un riavvicinamento molto forte del giovane al resto dei naufraghi. Il tutto però a discapito del rapporto fra lui e la showgirl.

Era inevitabile che ci fosse un faccia a faccia molto forte fra i due “ex amici”. Uno scontro attesissimo e che ha generato non poco dibattito.

Isola dei Famosi, Vera Gemma faccia a faccia con Awed: “Ho creduto fino alla morte”

Vera Gemma, vi state chiedendo che cosa ha detto ad Awed dopo settimane e settimane di scontri a distanza da parte di lei che è rimasta completamente delusa da lui? Ebbene, questa sera, con l’acceso confronto che hanno avuto i due, abbiamo finalmente compreso quello che lei aveva da dire a lui.

“Tu – dice la bella show girl Vera Gemma – mi hai abbracciato e mi hai detto non ce la farò senza di te. Appena è arrivata Miryea mi ha detto che tu stavi benissimo ed ha negato la sua amicizia con te dicendo che lui non era sé. Io ho creduto nella nostra amicizia, in parte ci credo ancora. Le scuse però le devi a me, perché io ti ho voluto bene veramente”.

Il giovane ha risposto a tutto ciò dicendo che questa esperienza televisiva è assolutamente molto difficile per lui, che Vera Gemma era davvero fondamentale per lui, Awed, all’Isola dei Famosi, ma che magari si era fatto trasportare un po’. Il giovane youtuber ha visto, secondo quanto dice, una spalla su cui affrontare le dinamiche del gioco in compagnia, uniti.

I due non hanno messo un punto sulla questione, ma Vera Gemma, che ha concluso con un abbraccio al suo forse ancora amico, ha chiesto al giovane di sostenerla e proteggerla siccome ce ne saranno delle belle.

Fa molto riflettere però quanto ha detto Tommaso Zorzi, il beniamino del pubblico famosissimo ormai per il punto Z, sulla vicenda: “Da Awed mi sarei aspettato delle scuse, che però non sono effettivamente arrivate”.

Non so se è perché amo incondizionatamente @simone_paciello o altro, ma io lo vedo completamente sincero in tutto quello che fa.Mi manca solo la sua creatività e tutta la sua simpatia che mostra nei suoi video YT

(Simo ti aspetto quando esci, tranqui😂)#awed #tommasozorzi #isola — Posso Dire? (@DirePosso) April 12, 2021