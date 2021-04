Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi innamorati più che mai. Il gesto a sorpresa di lui ha scatenato la dolce reazione della ragazza

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi più innamorati che mai. La coppia, formatasi all’interno della casa del GF VIP, mette a tacere le voci che parlavano di un periodo di crisi.

Al contrario, il loro rapporto è più saldo che mai ed il sentimento tra i due cresce sempre di più. Pierpaolo e Giulia vivono praticamente insieme, anche se spesso per questioni lavorative sono costretti a spostarsi da Milano a Roma e viceversa. Il fuoco della loro passione però non diminuisce, anzi.

Ieri, semmai ci fosse stato bisogno di un’ulteriore conferma, è arrivato un video su Instagram davvero emozionante. Pierpaolo, in occasione del compleanno di Giulia, ha deciso di scrivere una lettera molto romantica alla sua bella e poi postare il video sui social: “Sei una Donna fantastica, bella fuori, ma incredibilmente bella dentro”.

Alla fine del video però Pierpaolo non è riuscito a completare la frase “Ti amo”, lasciando dei puntini di sospensione. Non si è fatta problemi invece Giulia che, emozionata dal bellissimo gesto del suo compagno, ha risposto: “Grazie per essere semplicemente te stesso, un uomo meraviglioso e straordinario che mi ha fatto perdutamente innamorare e che mi fa sentire ogni giorno una vera principessa…ti amo”.

Giulia Salemi: “Tra me, Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci nessun triangolo”

Nel frattempo la coppia è stata protagonista anche di un’intervista sul settimanale Chi. In questo caso Alfonso Signorini è tornato sulle voci che vedevano i due invischiati in un triangolo amoroso con Elisabetta Gregoraci.

La showgirl calabrese, infatti, prima dell’entrata di Giulia nella casa era stata molto vicina a Pierpaolo. Ma la Salemi ha smentito ogni tipo di rivalità e di “rapporti particolari”:

“Non l’ho mai vista come una rivale, perché io sono una donna solidale con le altre donne. Si è parlato di triangolo fra me, lei e Pierpaolo quando il triangolo non esisteva. Tanto che io e Pierpaolo siamo andati avanti per la nostra strada, ci siamo innamorati e ci bastiamo. Non serve altro e non c’è nulla in più da dire”.