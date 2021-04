Ascolti tv Auditel mercoledì 31 marzo. Game of Games, Simona Ventura parte bassa al 5% di share. Bene Chi l’ha Visto

E’ ancora la nazionale di Roberto Mancini a vincere la corsa degli ascolti tv Auditel. Nella serata di mercoledì 31 marzo la partita tra l’Italia e la Lituania (valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022) è stata la più vista dagli italiani. La concorrenza, non era particolarmente agguerrita, ma gli ascolti della partita sono stati in linea con la media.

Quasi 6 milioni di spettatori con uno share del 21.7% per Rai 1 e la Nazionale. A sorpresa, il secondo posto della classifica degli ascolti va a “Chi l’ha visto”: il programma di Federica Sciarelli, forse a causa delle novità su Denise Pipitone, fa registrare un sorprendente 15.2% con uno share di 3.500.000 di spettatori.

Un vero e proprio ascolto record per lo storico programma di Rai Tre. Debutta male, invece, Simona Ventura e il suo “Game of Games”, con poco più del 5% e 1.267.000 spettatori. La nuova trasmissione, basata sul format di un programma americano, dovrà rimboccarsi le maniche per risalire con i dati Auditel.

Si tratta di una trasmissione leggera, dove la Ventura si impegna a esprimere la sua simpatia e vitalità, ma evidentemente serve una marcia in più su concorrenti e ospiti. Il sorprendente risultato di Chi l’ha Visto batte anche Canale 5. La seconda puntata della serie “Svegliati amore mio”, colleziona poco più di 3 milioni di telespettatori, con uno share del 14.7%.