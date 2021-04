Barbara d’Urso rompe il silenzio e rivela su instagram: “Vogliono chiudere la mia e la nostra amata balera”. Si tratta di un locale di Milano

Barbara d’Urso è molto preoccupata di quanto sta per succedere a Milano e rivolge un accorato appello social ai suoi followers. La presentatrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live ha scelto Instagram per attirare l’attenzione sul rischio di chiusura di un locale a cui lei tiene molto.

La d’Urso ha postato una serie di storie nelle quali si vedono dei video di un locale affollato dove la gente balla. “Salviamo la Sala Venezia!”, ha scritto la conduttrice taggando il locale. “Vogliono chiudere la mia e la nostra amata storica balera di Milano”, è l’appello per evitare la chiusura del locale. Alle prese con le chiusure per le restrizioni Covid, la “Sala Venezia” rischia di chiudere I clienti più affezionati, tra cui la d’Urso, cercano di evitare il peggio.

Barbara d’Urso, appello social e messaggio all’amica Mara Venier

La conduttrice è molto attiva sui social in queste ore: di recente ha postato una foto sua e di Mara Venier. Barbara d’Urso ha tenuto a precisare che la sfida è solo in termini di programmazione tv, ma che loro in realtà sono molto amiche. In effetti Domenica Live ha quasi sovrapposto gli orari con “Domenica In” per provare a fare concorrenza al programma di Rai 1.

E anche domenica, giorno di Pasqua, andrà in onda la stessa sfida. Anche un’occasione per incontrarsi di nuovo in diretta. Spesso, infatti, Mara Venier è stata ospite della d’Urso nelle sue trasmissioni su Canale 5. Non è mai capitato, invece, che la conduttrice di origini campane sia stata ospite nel salotto della Venier.