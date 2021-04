E’ Sempre Mezzogiorno ha fatto registrare numeri da record. La Rai ha preso la sua decisione, mentre si paventa un clamoroso ritorno

“E’ Sempre Mezzogiorno” è diventato ormai un appuntamento fisso per tantissimi italiani che si collegano a ridosso dell’ora di pranzo su Rai 1 e passano la mattina in compagnia di Antonella Clerici ed i suoi ospiti.

Ormai la bella e simpatica presentatrice non sbaglia un colpo: brava tra i fornelli, nelle trasmissioni sportive e soprattutto quando si tratta di interagire al telefono con il pubblico. Il programma del prime time mattutino di Rai 1 ha fatto registrare negli ultimi mesi una media di 2 milioni di telespettatori ed uno share vicino al 15%.

Un bilancio davvero positivo che ha portato la Rai a prendere la giusta decisione: il programma, così come gli altri del day time, sarà allungato di altre quattro settimane ed andrà in onda fino al 25 giugno. Ed è molto probabile che venga pianificata una seconda stagione da far partire a settembre.

E’ sempre Mezzogiorno, il ritorno che gli italiani attendono

Antonella Clerici sarà confermata, con ogni probabilità, al timone della trasmissione mattutina della Rai. Nel frattempo il web continua ad essere pieno di meme dedicati alla reazione della conduttrice alla vincita record avvenuta qualche giorno fa.

Oltre alla conferma di “E’ sempre mezzogiorno” c’è anche un’indiscrezione che farà sicuramente sognare gli appassionati dei programmi di cucina: Anna Moroni potrebbe presto tornare al fianco della Clerici.

La Moroni è diventata famosissima proprio quando, insieme ad Antonella, era protagonista de “La prova del cuoco”. Dopo l’addio della Clerici, anche Anna si era presa una pausa dal piccolo schermo per poi accettare la proposta di Mediaset per il programma condotto da Davide Mengacci “Ricetta all’italiana”.

Ora si mormora di un nuovo ritorno della coppia in tv: non c’è ancora l’ufficialità e non è chiaro se la Moroni sarà presente in studio oppure collegata via Skype. Nel frattempo il pubblico a casa si è incuriosito e sui social, dove Anna è tornata ad essere molto attiva, le domanda: “Quando andrai da Antonella Clerici?”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Moroni (@annamoronireal)