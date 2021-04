Gerry Scotti e Michelle Hunziker minacciati dopo le pesanti accuse di razzismo cadute su Striscia e sui conduttori. I dettagli

Non si placano le polemiche in merito alla puntata di Striscia la Notizia andata in onda martedì 13 aprile: Gerry Scotti e Michelle Hunziker, lanciando un servizio sulla sede Rai a Pechino, hanno imitato goffamente gli asiatici disegnandosi gli occhi a mandorla e pronunciando la “L” al posto della “R”.

Una pagina molto seguita negli States ha lanciato l’accusa verso il tg satirico di Antonio Ricci e le reazioni sono state davvero tantissime. Ora però la situazione si è capovolta e a subire una violenza sono stati proprio i due conduttori di Striscia.

Gerry Scotti e Michelle Hunziker minacciati di morte

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

A farne le spese è stata principalmente Michelle Hunziker, che pure ieri si era scusata pubblicamente tramite un video pubblicato su Instagram. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera la conduttrice italo-svizzera ha raccontato di aver ricevuto tantissime minacce di morte nelle ultime ore:

“Da ore ricevo minacce di morte, messaggi in cui dicono di voler bruciare i negozi di mio marito Tomaso Trussardi chiamato in causa senza un motivo. Dicono di boicottarlo, ci scrivono che dobbiamo morire noi, le nostre figlie, che deve andare a fuoco la nostra casa. È come vivere un incubo”.

Anche Gerry Scotti ha detto la sua sulla vicenda che lo ha visto protagonista: “È lontana da me ogni forma non solo di razzismo. Sentirmi accusare di questo per una cosa del genere mi lascia sbigottito”. Del resto, come lui stesso ha raccontato, più di una volta è stato additato come il presentatore con la pancia, cicciotello e anche pelato.

I due conduttori, ribadendo le loro scuse, si domandano comunque come una gag fatta in buona fede possa aver generato tanto odio. “Quello che sta succedendo è spaventoso“, affermano in coro. Difficile dargli torto, almeno su questo