Michelle Hunziker rompe il silenzio dopo le accuse di razzismo ricevute per una gag sulla popolazione asiatica. Il messaggio su Instagram

Sono ore concitate per “Striscia la notizia”. Il tg satirico di Antonio Ricci è al centro delle polemiche dopo che una pagina molto seguita negli Stati Uniti ha lanciato delle pesanti accuse di razzismo alla trasmissione italiana.

Al centro delle critiche sono finiti i due conduttori Gerry Scotti e Michelle Hunziker, entrambi noti al pubblico italiano per la loro simpatia ed il loro affiatamento in studio. I due, in una recente puntata della trasmissione, hanno imitato delle persone asiatiche “disegnandosi” gli occhi a mandorla con le dita e parlando con la “L” al posto della “R”.

La gag non è assolutamente piaciuta alla pagina Diet_Prada che, una volta denunciato l’accaduto, ha ricevuto una pioggia di commenti a sostegno della comunità asiatica e contro la scelta dei due conduttori.

Michelle Hunziker si scusa su Instagram

Stamattina la Hunziker ha deciso di rompere il silenzio e di dire la sua in merito alla vicenda. Lo ha fatto pubblicando un video sulle sue storie di Instagram in cui ha spiegato il suo punto di vista e si è detta dispiaciuta per l’accaduto.

“Non era assolutamente mia intenzione ferire la comunità cinese. Io amo tutte le culture e sono contro ogni tipo di razzismo“. Così la conduttrice italo-svizzera, che ha poi proseguito il suo discorso chiedendo umilmente scusa, resasi conto che con il suo scherzo ha potuto in qualche modo offendere alcune persone.

Basteranno le scuse di Michelle a mettere a tacere le polemiche sul tg satirico di Canale 5? L’impressione è che, comunque vada, questa vicenda si protrarrà ancora per alcuni giorni.