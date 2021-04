Diet_Prada, una pagina seguita da milioni di persone su Instagram, ha accusato Striscia la Notizia di comportamenti razzisti nei confronti della popolazione asiatica

Striscia la Notizia ha fatto parlare di sé anche negli Stati Uniti. La fama della trasmissione satirica di Antonio Ricci è arrivata anche oltreoceano. Non c’è però da rallegrarsi perché il motivo non è meritevole di elogi. Striscia, infatti, è stata accusata di comportamenti razzisti nei confronti della popolazione asiatica nel corso della puntata di lunedì sera. Nel post sono stati taggati personalmente Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Oltre, ovviamente, alla pagina ufficiale del programma.

Questa pagina ha un grosso seguito negli Stati Uniti e questa storia sicuramente non avrà vita breve. Le risposte al post sono migliaia, così come i like. Nel post ci sono alcune foto e un video, oltre ad una lunga didascalia. È stata descritta brevemente la trasmissione, vengono taggati i protagonisti e viene spiegato tutto ciò che è successo. La puntata di lunedì sera ha collezionato oltre quattro milioni e mezzo di telespettatori. Ma vediamo nel dettaglio di cosa è stata accusata Striscia la Notizia.

Diet_Prada contro Striscia: “Razzismo in diretta contro la popolazione asiatica”

Nel corso della puntata di lunedì 12 aprile di Striscia la Notizia, Michelle Hunziker e Gerry Scotti hanno tenuto dei comportamenti che non sono piaciuti ad una pagina Instagram che si occupa di problematiche varie, soprattutto nel mondo della moda. La pagina si chiama Diet_Prada ed ha 2,7 milioni di followers su Instagram. I due conduttori sono stati accusati di aver tenuto un comportamento razzista.

La popolazione offesa sarebbe quella asiatica. Negli Stati Uniti c’è molta attenzione mediatica nei confronti del razzismo contro gli asiatici. Da anni vengono combattuti i luoghi comuni e per questo non è passata inosservata la puntata di lunedì sera. I due conduttori hanno scimmiottato la parlata cinese sostituendo la ‘r’ con la ‘l’ e hanno imitato gli occhi a mandorla alzando gli angoli degli occhi.

Questo gesto è considerato razzista in molte parti del mondo, compresi gli Stati Uniti. Nel post si legge una lunga spiegazione di tutto ciò che è accaduto. All’inizio c’è una descrizione del programma che, ovviamente, negli Stati Uniti è totalmente sconosciuto. Dopo aver spiegato che si tratta di un programma satirico, in onda sulle reti Mediaset, di proprietà del businessman di destra Silvio Berlusconi, sono stati descritti i due presentatori.

Gerry Scotti viene definito un “ex membro del Parlamento Italiano”, mentre Michelle Hunziker “una modella e showgirl svizzero-italiana”. Si parla anche della vita privata della Hunziker, specificando che è la moglie di Tomaso Trussardi e che qualche anno fa è stata coinvolta in una vicenda legata ad una setta che abusava mentalmente di lei. Nel post si legge anche che la popolazione cinese in Italia supera le trecentomila persone.

Secondo Diet_Prada, che a sua volta cita la BBC, all’inizio della pandemia, alcuni imprenditori avrebbero impedito ai lavoratori cinesi di accedere nelle loro aziende. Sempre secondo il post della pagina, quattro governatori del nord Italia avrebbero imposto ai bambini cinesi di ritorno dalla patria di non frequentare le scuole per due settimane. Questo comportamento pare abbia provocato anche l’ira dell’allora premier, Giuseppe Conte.

Le accuse di Louis Pisano a Striscia la Notizia

La denuncia è partita da Louis Pisano, un influencer molto impegnato nel campo della moda e della difesa dei diritti civili. Le sue Instagram Stories hanno suscitato parecchie polemiche. Lo stesso Pisano ha pubblicato alcune risposte stizzite di diversi utenti italiani, che hanno provato a difendere il comportamento di Striscia la Notizia. Ecco cosa ha scritto Louis Pisano, che si è dichiarato “disgustato dalla televisione italiana”.

Pisano ha anche denunciato i suoi colleghi italiani di non fare abbastanza per fermare il problema del razzismo nel nostro paese. Il noto influencer ha concentrato la sua attenzione soprattutto su Michelle Hunziker. La showgirl svizzera è la moglie di Tomaso Trussardi e per questo appartiene ad un mondo che lui conosce molto bene. Pisano ha anche denunciato alcune recenti parole omofobe di Giorgia Meloni e in più occasioni ha avuto modo di criticare la politica italiana.

Al momento la redazione di Striscia la Notizia non ha ancora risposto alle accuse. E non l’hanno fatto nemmeno i due conduttori. Sotto l’ultimo post Instagram di Michelle Hunziker, pubblicato ieri pomeriggio, ci sono diverse persone che chiedono alla showgirl svizzera di chiedere scusa alla popolazione asiatica per le offese rivolte.