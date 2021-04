Hai sempre pensato di non appartenere alla massa? Scopriamo insieme se sei uno dei cinque segni più strani dell’oroscopo: ecco la classifica.

Ti hanno detto più di una volta che sei una persona unica e particolare, ancora di più di tutti gli altri?

Hai sempre trasformato in una bandiera tutte le piccole maniere in cui eri, felicemente, diverso dagli altri?

Bene, allora potresti essere uno dei cinque segni che sono, a detta delle stelle e dei pianeti, tra i più particolari di tutto lo zodiaco.

Scopriamo insieme la classifica… delle stranezze!

I segni più strani dell’oroscopo: ecco la classifica

Ti sei sempre considerato una delle persone più “strane” nella tua cerchia di amici e conoscenti?

Oppure hai sempre guardato con sospetto le persone che si comportavano in maniera diversa dalla tua?

Bene, oggi scopriremo se fai parte di cinque segni più strani di tutto lo zodiaco o se rientri, invece, nelle schiere delle persone “normali”.

Anche se l’oroscopo non può essere, ovviamente, considerato perfettamente scientifico, abbiamo già scoperto tantissimi aspetti della vita dei segni.

Sappiamo già quali sono i segni dipendenti dai social newtork ed anche quali sono quelli disordinati o quelli ordinati.

Insomma, abbiamo una bella panoramica sulle caratteristiche caratteriali di molti segni zodiacali!

Per questo motivo, quindi, abbiamo deciso di rispondere all’annosa domanda sui segni considerati più strani di tutto lo zodiaco.

Ecco la classifica delle prime cinque posizioni!

Vergine: quinto posto

Con il loro bisogno di perfezione e la mania di avere sempre tutto sotto controllo, i nati sotto il segno della Vergine si piazzano al quinto posto della nostra classifica.

Effettivamente, spesso, i loro atteggiamenti vengono considerati decisamente… controcorrente!

La Vergine, infatti, è capace di sparire per mesi e di comportarsi in maniera del tutto priva di empatia: per gli altri è semplicemente assurdo, mentre per loro è il pane quotidiano!

Leone: quarto posto

Al quarto posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Leone. Questo segno, infatti, è uno dei più particolari e “strani” di tutto lo zodiaco!

Abituato com’è a stare al centro dell’attenzione, il Leone fa di tutto per farsi notare.

Per questo motivo, quindi, spesso finisce per mettersi in delle posizioni decisamente assurde, comportandosi in maniera molto al di sopra delle righe.

Gli altri segni non possono far altro che guardare e cercare… di capirci qualcosa!

Scorpione: terzo posto

Anche i nati sotto il segno dello Scorpione sono decisamente tra i più strani dello zodiaco. Per questo, quindi, salgono sul primo gradino del podio della nostra classifica!

Lo Scorpione, infatti, ha un modo di fare decisamente particolare che spesso mette in difficoltà gli altri.

Gli interessi ed gli hobbies dello Scorpione sono sempre decisamente strani e sconosciuti: per questo motivo, quindi, è difficile “connettere” con loro!

Lo Scorpione non si fa problemi a manifestare la sua stranezza, anzi: è molto contento di essere particolarissimo!

Cancro: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica troviamo anche tutti i nati sotto il segno del Cancro.

Benché non apprezzino troppo trovarsi dalla parte di quelli “fuori dagli schemi“, i nati sotto il segno del Cancro sono decisamente strani.

Tutto si origina dal rapporto del Cancro con la Luna: questo segno, infatti, è particolarmente affezionato alla Luna e da lei trae molta ispirazione… nel suo modo di fare.

Insomma, quello che stiamo cercando di dire è che il Cancro è spesso volubile e lunatico, cambia idea e sentimenti in un secondo e può risultare veramente… assurdo!

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni più strani dell’oroscopo

Al primo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Sagittario. Sono loro i più strani dello zodiaco!

Questo segno, infatti, non ha nessuna voglia di seguire i percorsi di vita “normali”.

Il Sagittario si lascia andare al flusso della corrente e sceglie sempre le soluzioni meno pratiche: insomma, è un vero spirito libero!

Spesso, la sua stranezza gli crea qualche problema relazionale del quale il Sagittario fatica a liberarsi.

Se avete a che fare con un Sagittario ricordatevi di allacciare le cinture: non sono mai soddisfatti e hanno “paura” di annoiarsi. Non saprete mai cosa succederà con loro!