Non ti piace mettere in ordine in casa? Bene, potresti essere uno dei segni più disordinati dell’oroscopo. Scopriamo la classifica!

Ti piace mettere in ordine oppure butti tutti i tuoi vestiti per terra appena rientri a casa?

Non si tratta di una domanda per metterti in difficoltà: vogliamo sapere solo quanto sei disordinato!

L’oroscopo può aiutarci a dividere i segni ordinati da quelli che proprio non possono fare a meno di creare il caos dovunque vadano.

Ecco la classifica stilata dall’oroscopo!

I segni più disordinati dello zodiaco: ecco la classifica

Casa in perfetto ordine oppure un bel disordine creativo?

Se ti sembra una domanda a trabocchetto, non preoccuparti: non vogliamo assolutamente controllare se lo sfondo delle tue chiamate su Zoom è ordinato davvero o si tratta dell’unico spazio che hai pulito in concomitanza con la riunione!

L’oroscopo, oggi, ci aiuterà a capire se e quanto sei disordinato.

Come? Ma semplicemente stilando la classifica di tutti i segni più disordinati dello zodiaco!

Meglio sapere prima a che cosa andiamo incontro, soprattutto se il tuo partner o la tua nuova fiamma è in realtà un vero precisino.

Fino ad adesso, infatti, l’oroscopo ci ha svelato tantissimi lati (sia positivi che negativi) dei segni zodiacali.

Abbiamo scoperto i segni mammoni e quelli con il pollice verde, quelli che non possono fare a meno di essere infedeli ed anche quelli che, invece, troveranno l’amore nel 2021.

Insomma, sappiamo quasi tutto di te: tranne, per ora, se sei abbastanza disordinato da far venire una crisi isterica ai segni più… ordinati!

Ecco le prime cinque posizioni: sei anche tu uno dei segni meno organizzati di tutto lo zodiaco?

Pesci: quinta posizione

Trasognati, sempre malinconici e con la testa tra le nuvole: non è una sorpresa trovare i Pesci nella classifica dei segni più disordinati!

Questo segno, infatti, spesso dimentica di vivere anche sulla Terra, insieme agli altri!

I nati sotto il segno dei Pesci sono dei veri disordinati, in grado di creare il caos intorno a loro: fortunatamente tutto questo movimento non li disturba affatto.

Rimangono sempre eterei, felici ed interessantissimi!

Gemelli: quarta posizione

Anche i nati sotto il segno dei Gemelli si trovano nella classifica dei segni zodiacali più disordinati.

Il loro disordine ha a che vedere, principalmente, con il loro modo di approcciarsi alla vita.

Nelle giornate dei Gemelli, infatti, è tutto un rincorrersi di pensieri ed intuizioni, entusiasmi e delusioni, progetti e improvvise battute d’arresto.

La sua vita emotiva, così come l’ambiente dove vive, sono il risultato di queste continue elucubrazioni: un vero e proprio caos!

Sagittario: terza posizione

Sul primo gradino del podio troviamo tutti i nati sotto il segno del Sagittario: chi meglio di loro, infatti, poteva rappresentare la bandiera del disordine nella nostra classifica?

Se, spesso, al Sagittario viene contestato il fatto di essere un vero e proprio “bambinone” non poteva mancare anche il fatto che fosse disordinato.

Eh sì, questo segno veramente non riesce a tenere nulla sotto controllo!

Dalla sua camera alla vita amorosa: il Sagittario non ha proprio idea di che cosa stia succedendo il 90% delle volte.

Ariete: seconda posizione

Al secondo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno dell’Ariete; questo segno, infatti, è uno dei più disordinati di tutto l’oroscopo!

Il loro disordine è principalmente sentimentale: all’esterno fingono di essere persone che hanno tutto sotto controllo.

Molto spesso, invece, l’Ariete nasconde un vero e proprio caos: nella sua testa ci sono mille situazioni ed emergenze a cui far fronte costantemente e la sua vita è un vero uragano!

Ciò nonostante, i nati sotto il segno dell’Ariete sono bravissimi a districarsi nel loro disordine: evitate di interferire con il loro metodo!

Leone: primo posto nella classifica dei segni disordinati

Il re della foresta non è, però, il re dell’ordine: i nati sotto il segno del Leone sono i più disordinati della nostra classifica!

Anche se non lo danno spesso a vedere, questo segno è uno di quelli che non riesce proprio a forzarsi a mettere in ordine.

In primo luogo c’è il suo orgoglio: il Leone pensa di avere sempre di meglio da fare piuttosto che mettere in ordine il luogo dove vivono!

Secondo, poi, viene anche la loro creatività: è vero che un Leone non metterebbe mai in ordine nella sua vita ma è anche perché è sempre coinvolto in qualcosa da fare!

Insomma, se volete vivere accanto ad un Leone sappiate che dovrete “educarlo” di nuovo a tenere tutto in ordine.