Tommaso Zorzi andrà a Domenica In come ospite di Mara Venier? A Punto Z trapelano alcune indiscrezioni importanti.

Il beniamino del pubblico nonché vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP continua a cavalcare l’onda del successo. Ogni giorno il giovane influencer milanese conquista una fetta di pubblico sempre più grande.

Tommaso Zorzi è ormai il nome più ricercato del piccolo schermo e da quando è diventato opinionista dell’Isola dei Famosi, assieme alla bellissima Elettra Lamborghini e la leggendaria artista Iva Zanicchi, non si fa altro che parlare di lui.

Mara Venier è la regina indiscussa della domenica. Leggendaria conduttrice televisiva che dalla sua vanta interviste praticamente a chiunque conti. E’ arrivato il momento di una intervista della zia Mara al nostro Tommy?

Tommaso Zorzi a Punto Z riceve Mara Venier: in arrivo Domenica In?

I due avevano pubblicato una foto sui social scambiandosi un affetto che non era assolutamente passato inosservato agli occhi dei fan. Bellissimi e splendidi sui social. Dietro questa foto si cela però un incontro futuro a Domenica In?

La zia Mara, in collegamento telefonico con il giovane durante la sua nuova trasmissione, ha colto l’occasione per fare gli auguri di compleanno ad uno dei suoi autori della sua amatissima trasmissione Domenica In. Tommaso Zorzi, ormai avvezzo al mondo del piccolo schermo, ha così ripreso e incalzato dicendo: “(autore) che tra l’altro conoscerò quando verrò da te“.

Insomma il giovane rampollo della tv targata Mediaset si è auto invitato allo show della Venier, ma l’invito non è assolutamente caduto nel vuoto, dato che la conduttrice si è resa disponibile ed ha aperto le porte del suo programma dicendo “Ti aspetto, chiediamo i permessi io alla Rai e tu a Mediaset e se tutto va bene verrai ospite presto a Domenica In e facciamo una bella intervista“.

Tommaso Zorzi snobba la d’Urso: “Ho preferito concentrare le mie energie”

Intanto però continua a fare eco le parole che il giovane aveva speso per quanto riguarda la mancanza di una sua ospitata dalla bella conduttrice televisiva Barbara d’Urso. “Perché non mi avete visto lì? A due settimane dalla fine del GFVip ho iniziato l’Isola e volevo evitare sovraesposizioni.”

“Ho evitato salotti in generale, non di certo solo la d’Urso. Ho preferito concentrare le mie energie in contesti dove avessi un ruolo, come l’Isola” queste le sue parole. Anche se, per la cronaca, in questo breve periodo è stato ospite fisso al Maurizio Costanzo Show, ospite a Verissimo, ospite alle Iene…insomma non proprio un periodo di ‘riservatezza mediatica’.

Tommaso ha preferito Mara Venier a Barbara d’Urso? Chi lo sa. Intanto entrambe le conduttrici televisive, che da poco abbiamo visto assieme, hanno mostrato sincero affetto nei suoi confronti.