La coppia che più ha fatto parlare di sé al GF VIP, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, di nuovo sotto i riflettori. Cosa è successo.

Infondo li avevamo lasciati così, con una dedica d’amore spassionata da parte di lui nei confronti di lei il giorno del suo compleanno. Una dedica d’amore che aveva fatto centro nel cuore di tutti i fan della coppia dei PreLemi.

Un amore con i fiocchi secondo tutti, o meglio quasi. Il rapporto fra lei e la famiglia di lui sembrava però sin dalla loro rinascita amorosa nel programma di Alfonso Signorini non essere proprio tutto rose e fiori.

In effetti la madre del giovane Pierpaolo aveva dichiarato che avrebbe sperato che il figlio allacciasse una relazione con Elisabetta Gregoraci piuttosto che con Giulia Salemi. Questa versione è stata più volte ribadita e confermata una volta di più dallo stesso Pretelli nei giorni scorsi.

Giulia Salemi racconta la verità sulla famiglia di Pierpaolo Pretelli

Il tutto è avvenuto durante un’intervista radiofonica al programma Non succederà più. In questo caso era stato infatti il giovane ex velino a confermare le voci che circolavano sul rapporto fra la sua famiglia e la bella modella di origini persiane. Ebbene Giulia Salemi ha deciso di dire la sua e lo ha fatto ai microfoni di Punto Z, il nuovo programma di Tommaso Zorzi.

Infatti a giovane modella di origini persiane ha risposto a tal proposito dicendo: “Non è vero che la sua famiglia non mi ha accolta, le cose tra di noi vanno alla grande, smentisco questa notizia”. A quanto pare la mamma di Pierpaolo Pretelli ha cambiato idea? Oppure Pierpaolo ha raccontato una versione che non corrisponde alla verità?

Il giovane aveva infatti dichiarato, precedentemente, ai microfoni di “Non succederà più”: “La situazione è tranquilla ma non propriamente come vorrei. Non c’è grande entusiasmo e mi dispiace. Loro hanno sognato una coppia, quella con Elisabetta Gregoraci, che non c’è mai stata”. Sembra quasi che il giovane abbia rimesso in ballo la sua amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci di proposito, secondo i tifosi della coppia “Gregorelli”.

Tutto questo aumenta i dubbi che molti pensano sulla coppia. La verità sui due la conosceranno ovviamente solo loro. L’amore che li lega sembra però essere del tutto sincero ed anzi pochissimi giorni fa la bella modella di origini persiane ha incontrato il figlio di Pierpaolo e sembra che l’incontro sia andato a gonfie vele.