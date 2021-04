Fedez tramite i suoi canali social torna a parlare del programma di successo “Lol” di cui tanto si sta discutendo in questi giorni.

Il giovane rapper e, diciamocela tutta, grande influencer italiano ha deciso di parlare ancora una volta del suo programma di successo “LOL” che vede sfidarsi comici di spessore come Elio di Elio e le storie tese, Michela Giraud, icona indiscussa della comicità al femminile, i TheJackall e non solo.

Un programma che sta mietendo successi e che non fa altro che far parlare di sé soprattutto in questi giorni dopo il tanto atteso primo appuntamento con la gara. Assieme a Mara Maionchi i due stanno spopolando.

Fedez però a quanto pare aveva qualcosa da dire di molto importante. Qualcosa di assolutamente inaspettato e che ha lasciato non poca confusione. Ecco cosa è successo.

Fedez spoilera l’esito delle prove: Il premio in mille pezzi

Il giovane rapper italiano ha raccontato un aneddoto molto importante su di una vicenda vissuta proprio durante la creazioni di “LOL”. “Prima di girare lo show abbiamo fatto una finta gara con al posto dei comici delle comparse. E’ durata 6 ore come la gara vera, con un premio reale consegnato di questa finta gara”.

Poi Fedez ha addirittura mostrato un video in cui mostrava la consegna di un finto premio. Il finto premio nel video addirittura cade a terra rovinando tutto. Naturalmente il rapper ha specificato che quello era il premio della finta gara. Tutto questo infatti era una messinscena, la puntata zero, per fortuna del cantante.

Non solo. Il bellissimo rapper italiano, che da poco è diventato padre per la seconda volta , ha raccontato un retroscena molto interessante sul suo nuovo programma. Sappiamo tutti che uno dei più grandi difetti di Fedez è quello di regalare spoiler ai suoi affezionatissimi followers – a Sanremo ha rischiato la squalifica -. Per questo Amazon si è premunita: ecco come

“Ho un provvedimento restrittivo da parte di Amazon per cui non mi mandano le puntate prima perché altrimenti spoilero, ve lo giuro. Tutto per dire che sto fremendo anche io perché non ho visto le puntate. Spero abbiano messo tutto perché verso la fine si vola altissimo”. Potrebbe essere questo il momento in cui Chiara Ferragni intima al suo bellissimo marito di stare in silenzio ed evitare anticipazioni su un programma che gli sta già portando così tanto successo?

Effettivamente intorno al nuovo programma di Amazon Prime girano tantissimi “meme”, nuova moda occidentale e non. Tutti sono in attesa di vedere cosa riserverà il nuovo appuntamento col programma ed il pubblico è già schierato dalla parte di uno dei comici o più di uno.