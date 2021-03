Dopo la decisione dell’allungamento di fascia oraria di Domenica Live, Barbara d’Urso ha chiamato Mara Venier per parlarle.

Negli ultimi anni si è spesso parlato di scontri fra le due donne o di presunti tali. Bisogna dire che stiamo parlando di due regine indiscusse della televisione italiana contemporanea. Con Domenica In ed i salotti della bella conduttrice partenopea, le due, Mara Venier e Barbara d’Urso, hanno intrattenuto e continuano ad intrattenere il pubblico del piccolo schermo.

Mara e Barbara, Barbara e Mara. Uno scontro\confronto che il pubblico del piccolo schermo ha sempre fatto ma che in realtà sembra non esserci mai stato. Certo che la competizione televisiva è vecchia quanto la televisione stessa. Ciò non significa però che ci debba essere odio fra le parti.

Proprio a tal proposito ha preso la parola sui propri canali social la bella conduttrice partenopea che ci ha tenuto a mettere i puntini sulle “i” e chiarire ancor prima che si potessero creare polemiche.

Barbara d’Urso telefona a Mara Venier e toglie ogni dubbio

Sui social la bella conduttrice partenopea, dopo gli annunci del prolungamento di domenica live e della fine di live non è la d’Urso, salutato con un caldo saluto, ha scritto sul suo account Instagram un post molto sentito.

“Io e Mara. È stata lei la prima persona a cui ho telefonato dopo la notizia dell’allungamento di Domenica Live. Non è una sfida con lei, noi due lo sappiamo bene..” scrive Barbara d’Urso sulla sua collega Mara Venier.

Non solo, infatti poi aggiunge: “Mara è la regina incontrastata di quella fascia da tanto tempo e io ci ritorno in punta di piedi in questo finale di stagione. Tra me e Mara ci sono stima e affetto che niente e nessuno potrà scalfire e nessuno ci toglierà le risate pazze che ci facciamo continuamente al telefono. Love you”.

Insomma, Barbara d’Urso ha messo tutto in chiaro. Le due donne si vogliono bene e tutte queste ipotesi di odio e contrasto sono solamente fantasie secondo quanto emerge da questo post. Sotto di esso però alcuni commenti continuano a schierarsi con una o con l’altra donna nonostante la conduttrice partenopea ha messo ben in chiaro che fra le due c’è solo stima ed affetto.

Mara Venier ha successivamente risposto sui social condividendo quanto scritto dalla conduttrice sua collega. Insomma sembra ci sia proprio amore fra le due. Mara ha infatti reso in questo modo palese quanto condivida le parole di Barbara e quanto il sentimento sia reciproco.