Can Yaman è diventato un attore di successo. Ma nella sua vita c’è stato un momento davvero difficile superato solo grazie ad un suo amico ‘speciale’

Can Yaman è ormai un attore famosissimo e molto apprezzato soprattutto in Italia. Le donne impazziscono letteralmente per lui, soprattutto dopo l’ultima interpretazione del turco in “Daydreamer – Le ali del sogno“, la soap opera che lo vede nei panni del fotografo Can Divit.

Yaman inoltre è salito alla ribalta delle cronache rosa per la sua storia d’amore con Diletta Leotta. La relazione è iniziata ad ottobre in un hotel di Roma, poi le indiscrezioni hanno lasciato spazio agli annunci ufficiali fino ad arrivare alle ultime settimane in cui già si vocifera di un possibile matrimonio tra i due.

Indiscrezioni che non sono state smentite dal turco nella sua ultima intervista rilasciata a Vanity Fair in cui ha parlato apertamente del suo rapporto con Diletta: “È un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme”.

Tutto vero dunque, il matrimonio è nei programmi della coppia e non tarderà ad arrivare, anche perchè Can ha ammesso: “Sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce“.

Can Yaman, le difficoltà ed il suo ‘genietto’

Oltre alla sua storia d’amore che procede a gonfie vele l’attore turco ha raccontato alcuni particolari della sua vita passata. Momenti difficili, spesso comuni anche ad altri volti noti dello spettacolo che, prima di diventare famosi, hanno dovuto lottare tantissimo.

In particolare Can Yaman ha spiegato di aver vissuto un periodo di povertà e difficoltà economica in cui la sua famiglia non aveva nemmeno i soldi per pagare la scuola. Ma l’attore si è rimboccato le maniche e, grazie anche ad un suo amico, è riuscito a venirne fuori:

“Grazie a un amico speciale, un genietto che non parlava con nessuno eccetto me, un ragazzo albanese con cui mi piaceva fare tutto, iniziai a vincere una borsa di studio dopo l’altra, fino a diventare avvocato, poi attore“.

Una bella lezione di vita che ci fa capire quanto sia importante poter contare su un amico fidato e soprattutto non abbattersi nelle difficoltà.