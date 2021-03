I supporters della coppia Rosmello hanno lanciato l’hashtag su Twitter in cui ricordano i momenti di passione tra Dayane e Rosalinda

Dayane e Rosalinda di nuovo insieme, almeno per poche ore. No, non si tratta di un ricongiungimento tra la Mello e la Cannavò che ormai, terminato il GF VIP, hanno preso strade separate, ma soltanto di un tenero ricordo dei fans della coppia Rosmello.

Oggi infatti sono passati esattamente 5 mesi dalla famosa festa di Halloween all’interno della casa in cui le due hanno infiammato il web con un bacio ed effusioni varie che hanno dato inizio alla loro relazione speciale.

Proprio stamattina su Twitter è stato lanciato l’hashtag #halloweenrosmello che in pochi minuti ha scalato le classifiche attestandosi ai primi posti. Moltissimi i commenti dei fans della coppia, in particolare un video in cui Dayane confessa che per lei la festa di Halloween continua ad avere un posto speciale nel suo cuore.

DAYANE CHE ANCORA ADESSO DICE CHE HALLOWEEN È LA SUA FESTA PREFERITA.

CHISSÀ PERCHÉ #HalloweenRosmello pic.twitter.com/Yn4epwFQbu — giu 60% (@condusoioo) March 31, 2021

Dayane e Rosalinda, le strade si sono separate

Nonostante l’hashtag in tendenza però ormai le strade delle due si sono separate. Rosalinda vive la sua storia d’amore con Andrea Zenga, anche se di recente si è parlato di un rapporto già in crisi.

Dayane invece attende ancora di conoscere il suo futuro in tv e nel frattempo ieri ha postato uno scatto in costume su Instagram dove ha messo in mostra il suo corpo mozzafiato. Nel frattempo si fanno sempre più vive le voci su un suo flirt con Stefano De Martino, ma c’è chi parla di un ritorno di fiamma con Mario Balotelli.

Per la brasiliana però al momento l’unica cosa che conta è aver ritrovato sua figlia Sofia: “Adesso sto tanto con Sofia, sono tornata a fare la mamma, a farle da mangiare e farle fare i compiti, ma sono anche una modella quindi ho anche in progetto diversi lavori da fare”, così Dayane in una sua intervista a “Il Giorno”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

E per il futuro la Mello non preclude nulla, anche un ritorno in patria: “Non ci vogliamo far sfuggire nessuna occasione, abbiamo qualche progetto in programma, ma non svelo nulla, magari un giorno approderò anche sulla TV brasiliana”.