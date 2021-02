GV Vip, il commento di Samantha de Grenet sul bacio saffico delle “RosMello” scatena un vespaio di polemiche sui social. Cosa sta succedendo

Una nuova polemica al Grande Fratello Vip, come se poi fosse una novità. Stavolta, ad agitare le acque nella casa del GF Vip è stato il piccato commento di Samantha de Grenet a un bacio saffico tra le “Rosmello”, vale a dire Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Quando la showgirl ha visto la clip con le amichevoli effusioni tra le due amiche è scappato un commento molto piccato.

Evidentemente l’affascinante Samantha, splendida anche a 50 anni, non ha gradito quella visione. Tutto è nato da una riflessione della Cannavò, che ha confidato di avere la sensazione di piacere più alle donne che agli uomini. Intanto, la siciliana si è avvicinata molto alla brasiliana Dayane Mello, già finalista del reality. Un rapporto di amicizia con molti momenti di tenerezza.

Samantha riguardo la clip saffica:

– “Non è bellissimo…”

Dayane la spegne subito:

– “Non c’è nulla di male siamo nel 2021!” 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻#GFVIP #TZVIP pic.twitter.com/zWs1Nt4aSi — estreghetta (@_heysestra) February 2, 2021

Bacio sulla bocca tra Rosalinda e Dayane: Samantha de Grenet non gradisce

Tra parole dolci e carezze anche qualche bacio, di cui alcuni saffici: sulle labbra. Il conduttore Signorini, estasiato dalla visione, ha incalzato le due ragazze a proseguire nell’esprimere il reciproco (amichevole?) affetto. Ma quando Samantha de Grenet ha visto la clip ha commentato: “Mah, non è una cosa che mi fa impazzire. Non è bellissimo da vedere, sinceramente. Non c’è nulla di male, ma non è nemmeno bello”. Il riferimento della de Grenet era alla possibile reazione di Giuliano Condorelli, fidanzato (a quanto pare) di Rosalinda.

E la siciliana ha risposto molto infastidita: “Cosa c’è che non va. Ah, forse ho capito cosa intendi”. Forse un’allusione all’omofobia. Non è ancora chiaro. A insaporire la discussione la Mello che ha detto: “Siamo nel 2021 non c’è niente di male”. E sul web il dibattito si è spostato sulla tematica sessuale, anche se le effusioni tra le due amiche dovrebbero restare soltanto espressioni di un’amicizia e nient’altro.