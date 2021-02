Dustin Diamond, noto al pubblico americano e italiano per aver interpretato “Screech” in Bayside School, è stato stroncato da un tumore

Brutta notizia nel mondo dello spettacolo, soprattutto per coloro nati intorno agli anni ’80. E’ morto infatti l’attore Dustin Diamond, famosissimo negli States ma anche in Italia per aver interpretato il ruolo di “Screech” nella serie Bayside School, il cui titolo originale era “Saved by the bell”.

Dustin, spentosi a soli 44 anni, è stato stroncato da un tumore ai polmoni. La morte è avvenuta abbastanza rapidamente, dato che l’attore aveva avvertito un nodo alla gola ed era stato ricoverato in ospedale il 15 gennaio. I medici, secondo quanto ha raccontato il suo agente, hanno subito avvisato Diamond della gravità della situazione: già dalla prima diagnosi, infatti, è stato evidenziato che il male aveva già raggiunto il quarto stadio.

Dustin Diamond, Bayside School e non solo

L’immagine dell’attore, come già detto, è senza dubbio legata a Bayside School, una serie famosissima tra gli adolescenti negli anni 90. La serie è stata anche riproposta circa dieci anni dopo e Dustin era tornato a vestire i panni di Screech nel sequel che vedeva i protagonisti impegnati all’università.

Oltre alla serie tv, Diamond ha partecipato a molti reality show americani come ad esempio Celebrity Fit Club, Celebrity Boxing 2, Celebrity Championship Wrestling, oltre ad essere stato un concorrente del Grande Fratello del Regno Unito.

Ma Dustin Diamond aveva fatto molto discutere soprattutto nel 2009 quando aveva pubblicato il libro “Behind the bell”. Nella pubblicazione l’attore ha raccontato tutto ciò che succedeva nel backstage della serie, senza tralasciare particolari piccanti e anche l’abuso di sostanze stupefacenti.

Il libro, ovviamente, ha ricevuto tantissime critiche. Ma lui resterà lo stesso nei nostri cuori come il piccolo Screech.