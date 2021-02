Stasera é in programma Inter-Juve, semifinale di andata di Coppa Italia. Le probabili formazioni della sfida e dove vederla in tv

Il derby d’Italia è servito, anche se stavolta non sarà in campionato bensì in Coppa Italia. Stasera iniziano le semifinali della coppa nazionale ed il primo match in programma è proprio Inter-Juve.

I nerazzurri hanno ottenuto il passaggio del turno dopo aver superato i cugini del Milan in un match rocambolesco, che ha vissuto attimi di tensione durante la ormai famosa lite tra Ibrahimovic e Lukaku. Tutto più facile invece per i campioni d’Italia in carica che ai quarti hanno superato agevolmente la Spal.

Le due squadre, in lotta anche per il campionato, sono attese ad una sfida durissima. Durante la stagione gli uomini di Conte hanno avuto la meglio, mentre Pirlo ieri in conferenza ha spronato i suoi a mostrare quanto siano migliorati rispetto a quella partita. Il match sarà arbitrato da Calvarese, mentre per quel che riguarda i precedenti in coppa troviamo 14 vittorie bianconere, 10 nerazzurre e 7 pareggi nelle 31 partite disputate.

Inter-Juve, le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Sul fronte nerazzurro, Conte ha a disposizione l’intero gruppo ma dovrà comunque rinunciare a due pilastri della sua formazione come Hakimi e Lukaku, entrambi squalificati. Sulla destra ci sarà Darmian, in attacco Sanchez. In difesa il terzetto titolare in campionato, Kolarov si accomoderà in panchina.

INTER (3-5-2) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Sanchez, Lautaro.

La Juve invece farà qualche cambio rispetto alla formazione che ha battuto la Sampdoria. Pirlo farà riposare Chiellini e Bonucci e darà spazio tra i pali a Buffon. Ancora titolare Chiesa, in un momento di forma straordinario. In attacco ballottaggio tra Morata e Kulusevsky per affiancare Ronaldo.

JUVENTUS (4-4-2) Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo.

Il match sarà trasmesso in diretta a partire dalle 20.45 su Rai 1. Per coloro che volessero vederla in streaming, vi basterà accedere alla piattaforma Raiplay che ricordiamo è del tutto gratuita.