Domani sera arrivano due nuovi concorrenti all’Isola dei Famosi. Gli autori hanno scelto due donne per ravvivare il reality

Domani sera torna in diretta su Canale 5 l’Isola dei Famosi con una nuova puntata serale che vedrà come sempre polemiche, discussioni, nominations ed eliminazioni. In questi giorni si è parlato molto del reality condotto da Ilary Blasi, anche perchè alcune indiscrezioni sul web avevano fatto temere che i telespettatori brasiliani volessero ancora interferire nel televoto tra Awed e Miryea Stabile.

Il dato di fatto è che la scorsa puntata, comunque, è stata battuta a livello di ascolti dalla fiction di Rai Uno Makari. L’Isola ad ogni modo continua ad andare avanti ma tra infortuni e defezioni dell’ultima ora, urge la necessità di inserire nuovi naufraghi all’interno del cast.

Nei giorni scorsi si erano fatti i nomi di Giorgio Manetti ed Emanuela Tittocchia come nuovi concorrenti del reality, ma alla fine la scelta degli autori è caduta su altri nomi. Scopriamo insieme chi sbarcherà in Honduras domani sera.

Isola dei Famosi, le nuove naufraghe

Le nuove naufraghe che entreranno a far parte del programma sono Isolde Kostner e Beatrice Marchetti. La prima è un volto noto del mondo dello sport, essendo stata una grandissima campionessa dello sci: nel suo palmares vanta quindici titoli mondiali, due coppe del mondo di discesa libera e tre medaglie olimpiche.

Nata a Bolzano nel 1975, Isolde è la cugina di Carolina Kostner, famosissima pattinatrice che pochi giorni fa era stata accostata al reality.

Beatrice Marchetti, invece, è attrice e modella. Nata a Brescia, ha posato per le più prestigiose riviste di moda, oltre che in svariate pubblicità. Ha lavorato anche per il cinema nel film “Loro” di Paolo Sorrentino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEATRICE MARCHETTI (@beatricemarchetti__)

Vedremo se questi due nuovi ingressi riusciranno a ravvivare gli ascolti del reality di Mediaset.