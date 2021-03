Simona Ventura riparte da Game of Games. Oggi la prima puntata, tra i protagonisti alcuni Vip dell’Isola dei Famosi

“Game of Games – Gioco Loco” è il nuovo programma di intrattenimento di Rai 2 che vedrà il ritorno di Simona Ventura alla conduzione. Lo show comincia stasera in prima serata e siamo sicuri che regalerà tantissime risate ai telespettatori.

Il gioco non è un’idea originale, ma è ripreso dal suo corrispettivo americano che era stato affidato alla conduzione di Ellen Degeneres. Proprio la donna statunitense, recentemente al centro di polemiche legate a razzismo e ambiente tossico sul lavoro, ha voluto mandare il suo personale “in bocca al lupo” alla presentatrice italiana:

“Ti voglio augurare buona fortuna. Essere la conduttrice di Game of Games è molto, molto divertente”

Game of Games, come funzionerà il gioco

Ma come funziona fattivamente “Game of Games?”. Come dice il nome stesso, la serata si svolgerà tra vari giochi che daranno accesso alla semifinale e poi alla finalissima in cui i partecipanti potranno ottenere un grande montepremi. Lo studio si trasformerà in un grande luna park in cui i giochi verranno scelti ogni settimana tra vari tipi. Eccone alcuni esempi:

Il tempo delle mele

La parola pericolosa

Giro quiz

Vola vola

Lo sciacquone

Il puzzle

In bocca al mostro

Youtuba

La piramide

Ocio che cade

Il tutto prima di arrivare ai quarti di finale e alla semifinale con la famigerata botola, in cui se si sbaglia la domanda si sprofonderà e si uscirà dal gioco. La finale invece sarà composta da 3 manches e consisterà nell’indovinare la foto di un personaggio famoso.

La novità introdotta dalla versione italiana dello show condotto da Simona Ventura sarà la presenza dei VIP che aiuteranno i concorrenti nella loro caccia al montepremi. In totale saranno sei le puntate del programma e per stasera sono previsti in studio Raffaella Fico, Max Giusti, Elettra Lamborghini, Ignazio Moser, Massimiliano Rosolino e Nicola Ventola.

A fare scalpore, ovviamente, è stata la presenza di Elettra Lamborghini e di Massimiliano Rosolino, entrambi impegnati attualmente su Mediaset con l’Isola dei Famosi. Alcuni hanno pensato ad uno sgarbo della Ventura alla Blasi, ma lei si difende così: “Noi abbiamo registrato a dicembre e suppongo che li abbiano presi dopo”, aggiungendo inoltre che non ha intenzione di condurre di nuovo in futuro il reality a tema survival.

Insomma, non ci resta che attendere stasera per vedere il ritorno di Simona in tv dopo la mancata partecipazione a Sanremo.