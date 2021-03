Stasera Lituania-Italia, ultima sfida prima della ripresa del campionato. Mancini punta alla vittoria e al record di Marcello Lippi

Altra sfida importante in ottica qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Stasera è in programma Lituania-Italia, ultimo match di queste due settimane di sosta prima della ripresa del campionato.

Gli azzurri sono a punteggio pieno dopo le vittorie contro Irlanda del Nord e Bulgaria, ma la Svizzera non molla. L’impressione è che servirà rimanere sempre concentrati ed evitare passi falsi, per poi giocarsi tutto nello scontro diretto contro gli svizzeri ed evitare un secondo posto che ci porterebbe di nuovo agli spareggi.

Gara importante anche per il ct Mancini che, ottenendo una vittoria o un pareggio, eguaglierebbe la serie di 25 risultati utili che l’Italia ha conquistato con Marcello Lippi tra il 2004 ed il 2006, serie culminata con la vittoria della coppa del Mondo a Berlino contro la Francia.

Lituania-Italia, le probabili formazioni e dove vederla

Stasera ci sarà di nuovo un po’ di turnover, viste le tante gare ravvicinate affrontate dalla Nazionale e non solo. Mancini però dovrà rinunciare a Florenzi, Verratti e Grifo ed è orientato a dare un turno di riposo a Bonucci e Spinazzola.

In attacco è aperto il ballottaggio tra Immobile e Belotti, ma non è esclusa l’ipotesi del falso nueve con Bernardeschi al centro. Sugli esterni pronti Di Lorenzo e Emerson, mentre è previsto l’esordio con l’Italia per Toloi ma non dal primo minuto. Questa la probabile formazione:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri; Pellegrini, Locatelli, Pessina; Chiesa, Immobile, Bernardeschi. All. Mancini.

Il match Lituania-Italia sarà trasmesso, come di consueto, su Rai 1. C’è anche la possibilità di seguire la partita in streaming sulla piattaforma Rai Play.

Under 21 ai quarti dell’Europeo: probabile sfida col Portogallo

Buone notizie anche per gli azzurrini di Nicolato che ieri sera hanno superato facilmente la Slovenia e si sono qualificati per i quarti di finale degli Europei Under 21. Secondo posto dietro la Spagna che comporterà a giugno la sfida contro la vincente del gruppo D: al momento è in testa il Portogallo a cui basterà un punto stasera per arrivare matematicamente primo.