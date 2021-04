Leonardo è stato un successone in tv. Il produttore Luca Bernabei ha già annunciato la seconda stagione della serie con tante sorprese

Leonardo è sicuramente la serie del momento in Italia. La fiction di Rai 1 è stata davvero un grandissimo successo, con milioni di telespettatori che hanno seguito tutte le puntate in onda finora e che stasera sicuramente saranno di nuovo incollati alla tv per l’episodio finale.

La serie ha raccontato una parte della vita dell’artista italiano e, anche se romanzata, ha seguito abbastanza fedelmente alcuni sviluppi della sua carriera. In più ci ha restituito alcune curiosità della vita privata del genio, ma le novità non sembrano essere finite qui. Visto il grandissimo interesse che la fiction ha generato (pensate che sono aumentate a dismisura le vendite dei libri dedicati all’artista), i produttori non potevano far terminare la storia così.

Leonardo, l’annuncio di Bernabei: “Ci sarà una seconda stagione”

Proprio in queste ore il produttore Luca Bernabei ha annunciato che Leonardo avrà una seconda stagione. In un’intervista a Tv sorrisi e canzoni Bernabei ha svelato alcuni dettagli dei prossimi episodi: “Ci sarà una seconda stagione che racconterà di un Leonardo segreto a Roma“.

Non sono ancora state definite le date dell’inizio delle riprese per la seconda stagione, anche perchè Bernabei non ha intenzione di fermare i suoi progetti soltanto su Leonardo.

Bernabei, anche Michelangelo e Gesù nei suoi progetti

Il produttore, infatti, ha in serbo una serie su un altro grandissimo artista italiano: Michelangelo Bonarroti. “Vorrei fare una serie tv su Michelangelo e il suo rapporto con il Papa durante la realizzazione del Giudizio Universale nella Cappella Sistina“.

Insomma, se le premesse sono queste, ci sono tutti i presupposti per apprezzare nuove opere televisive in merito alla storia e all’arte. Bernabei pensa in grande: il suo sogno è quello di realizzare una fiction sulla storia di Gesù.