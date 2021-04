Giulio Berruti, il bellissimo fidanzato 36enne di Maria Elena Boschi, ha messo a tacere la polemica sul suo vaccino.

Il fidanzato di Maria Elena Boschi, dalla lunga carriera anche, ma non solo, artistica, Giulio Berruti è a quanto pare al centro delle polemiche per essersi vaccinato all’età di 36 anni. Una età che è giudicata troppo giovane per ricevere il vaccino ad oggi, siccome le regole sarebbero diverse secondo gli utenti della rete.

Ebbene naturalmente vi è una spiegazione dietro il vaccino che è stato fatto al giovane attore che nasconde un mondo dentro sé. I follower della coppia però non hanno avuto timore alcuno a manifestare molteplici dubbi assieme ai consueti “haters” soprattutto della politica sua compagna.

Proprio per questo motivo è intervenuto lui stesso a sedare ogni polemica ed, esponendosi in prima persona, ha spiegato la ragione dietro il suo vaccino.

Il fidanzato della Boschi, Giulio Berruti, si è vaccinato: lui spiega come

Quando il giovane attore ha pubblicato sui suoi canali social di aver fatto la prima dose del vaccino, nello specifico Astra Zeneca, subito è stato subissato di critiche da parte di chi affermava che non fosse di certo il suo turno.

“Non mi sembra tu abbia 80 anni” commentano alcuni sui social, mentre c’è chi si continua a chiedere come mai lui abbia potuto fare il vaccino prima degli altri. Giulio Berruti ha risposto in prima persona dicendo: “Ho studiato per poter diventare un dentista ed ho preso una specializzazione in estetica del sorriso e ortodonzia. Mentre giro i film, lavoro ancora come dentista per rimanere informato su come le tecniche si stanno evolvendo”.

Questa è la spiegazione che ha condiviso il giovane attore che ha anche specificato: “Ho seguito le indicazioni dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Roma facendo la registrazione lo scorso gennaio per poter lavorare in tutta sicurezza. La mia e di tutte le persone che mi circondano”.

Infine il giovane lancia anche una provocazione: “Sarò per questo arso vivo su piazza? Speriamo di no”. Insomma una spiegazione naturalmente più che plausibile. Naturalmente Giulio Berruti ha poi specificato di aver condiviso la foto della sua vaccinazione per cercare di sensibilizzare in materia e spingere quante più persone possibili a vaccinarsi.

“Prevale la voglia di spiegare alle persone con l’esempio che la scienza e la medicina, per quanto inesatte, saranno sempre meglio di qualche blog complottista. Ho tantissimi colleghi anche più giovani di me già vaccinati” dice in conclusione il giovane attore compagno di Maria Elena Boschi in risposta ad un utente della rete.