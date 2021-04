LAll’Isola dei Famosi i naufraghi eliminati fanno molto parlare di sé anche al di fuori di quella spiaggia. Daniela Martani confessa.

L’ex naufraga Daniela Martani è uno dei personaggi più discussi all’interno dell’edizione di quest’anno dell’ Isola dei Famosi. Sin dall’annuncio ufficiale della sua partecipazione si era infatti parlato tantissimo di lei.

Sia per le sue scelte di vita che per il suo modo di comportarsi, nonché per essere anche una sostenitrice di ideologie che sono centro di fortissimo dibattito in questo periodo soprattutto, non si è fatto altro che parlare del suo personaggio, soprattutto dopo le parole spese da Iva Zanicchi.

Daniela Martani è però stata eliminata dal gioco e come tutti gli ex naufraghi ha naturalmente qualche rimpianto. Il suo però è del tutto inaspettato, vista anche la convinzione che da sempre la caratterizza.

Daniela Martani e quel gesto che proprio non si perdonerà mai all’Isola dei Famosi

Ieri la donna dal carattere tutto pepe e vegana per eccellenza è stata ospite ad Isola Party con Andrea Dianetti e Valeria Angione. In questa occasione ha avuto modo di dire la sua sui suoi rimorsi e rimpianti.

“Ho detto no a Playa Esperanza perché se avessi acconsentito a farne parte sarei andata in ballottaggio con Elisa Isoardi, non so se questo lo sapete, così ho detto di no” dice la donna che non ha mai mostrato di aver un rapporto eccezionale con la conduttrice televisiva.

Daniela Martani ci ha però tenuto anche a specificare che “dopo cinque giorni di pioggia ed una gran fatica che provava in quel momento le è venuto istintivo declinare l’invito e rifiutarsi”.

“Quando ho parlato con la mia amica – dice la Martani – stavo per cambiare idea, ma poi mi hanno incalzata con dei dai dai dai e là di nuovo ho riconfermato il no. Ripensandoci mi son detta che avrei potuto provare a fare almeno il ballottaggio con la Isoardi”.

La Martani proprio a tal proposito ha dichiarato che questo è uno di quei rimpianti che la seguirà per tutta la vita ed a cui non potrà porre rimedio, salvo però magari potersi prendere una bella rivincita puntando ad un nuovo reality show.

Ebbene Daniela Martani sembra proprio stia puntando a partecipare al GF VIP e proprio a tal proposito ha dichiarato: “Il Grande Fratello Vip mi piacerebbe farlo perché il mio Grande Fratello l’ho dovuto lasciare a metà per motivi di lavoro, mi piacerebbe fare piatti vegani per tutti, perché non dovrei?“