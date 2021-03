Tutto quello che c’è da sapere sul giovane fidanzato di Maria Elena Boschi, Giulio Berruti. Età, altezza, carriera e vita privata.

Un post condiviso da GIULIO BERRUTI (@giulioberruti)

Il giovane e bellissimo attore, che qui possiamo vedere in foto dai suoi account social, bisogna dire che ha conquistato tutto il pubblico con la sua bellezza ed il suo fascino. Infondo il numero di followers che segue le sue vicende su Instagram dimostra un grande interessamento nei suoi confronti.

Sin dalla scorsa estate si parlava, il tutto introdotto dal settimanale Chi, di una relazione con la bellissima ex ministra e parlamentare di Italia Viva, Maria Elena Boschi. I due sembrano una coppia molto affiatata anche se su di loro non si sa molto.

Cosa c’è da sapere su di lui? Andiamo subito a scoprirlo e magari capiremo che lo abbiamo già visto da qualche parte.

Chi è il fidanzato di Maria Elena Boschi, Giulio Berruti

Nome : Giulio Berruti

: Giulio Berruti Luogo di nascita: Roma

Roma Età: 36 anni

36 anni Data di nascita: 27 settembre 1984

27 settembre 1984 Segno Zodiacale: Bilancia

Bilancia Professione : Attore

: Attore Peso: non disponibile

non disponibile Altezza: 190 cm

190 cm Tatuaggi: Giulio ha dei tatuaggi sulle braccia

Giulio ha dei tatuaggi sulle braccia Followers su Instagram: 367 mila

367 mila Famiglia: la sua famiglia d’origine è conosciuta a Roma poiché suo padre è un famoso chirurgo oculista Giuseppe Berruti di Moncalvo mentre sua madre è l’avvocatessa Francesca Romana Reggiani che nel 2015 è stata anche insignita del titolo di “Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana”.

la sua famiglia d’origine è conosciuta a Roma poiché suo padre è un famoso chirurgo oculista Giuseppe Berruti di Moncalvo mentre sua madre è l’avvocatessa Francesca Romana Reggiani che nel 2015 è stata anche insignita del titolo di “Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana”. Curiosità: Da giovane si è occupato spesso di lavaggio di veicoli ed ha maturato una grande passione per le auto e moto. Da giovane veniva chiamato “ago di pino” per il suo essere magrolino e molto alto (ben un metro e novanta centimetri).

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi, la loro storia d’amore

il settimanale Chi ha fatto sapere che da questa estate la coppia si frequenta ed è molto unita. La coppia sui social non mostra la loro relazione e sono quasi nulle le foto che hanno assieme se non quelle in esclusiva delle varie “paparazzate”. I due sono però molto uniti e sembra che già conoscano la famiglia l’uno dell’altra, anche se non è stato confermato nulla. Dopo il lockdown sono stati visti insieme diverse volte, ma inizialmente hanno smentito qualsiasi coinvolgimento amoroso parlando sempre e solo di una bella amicizia. Ora le cose stanno diversamente e loro sono una coppia a tutti gli effetti

Il giovane e bellissimo attore ha dichiarato più volte di voler mettere su famiglia e diventare padre. Lo stesso desiderio lo ha espresso Maria Elena in esclusiva a Verissimo. “Diventare madre? Lo sogno da sempre” avrebbe detto alla Toffanin e poi: “Mi piacerebbe sposarmi, ma bisogna essere in due“. Nella lunga intervista Maria Elena Boschi è finalmente uscita allo scoperto, sbilanciandosi – e non poco – sulla loro storia d’amore. Sembra aver proprio perso la testa a tal punto che si dice in difficoltà nel ‘tenere i piedi per terra’. Anche il nostro bellissimo Giulio Berruti sembra molto preso e chissà che a breve non si parli davvero di ‘fiori d’arancio’.