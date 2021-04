Il Grande Fratello Vip 6 si farà: la conferma di Alfonso Signorini. La sesta edizione del GF Vip: l’annuncio a Il Punto Z di Tommaso Zorzi

Non si può ancora parlare di ufficialità, ma è praticamente certo che la sesta edizione del Grande Fratello Vip si farà. La conferma sarebbe arrivata proprio dal conduttore, Alfredo Signorini, che avrebbe dato per certa l’edizione numero 6 del GF Vip.

Appuntamento, quindi, alla prossima stagione televisiva, con inizio del programma (presumibilmente) a settembre. Ovviamente Signorini sarà al timone anche nella futura edizione, e sicuramente il giornalista sarà già al lavoro per comporre il prossimo cast. La notizia dell’arrivo del GF Vip 6 sarebbe arrivata da Tommaso Zorzi al “Punto Z”.

GF Vip: Alfonso Signorini conferma la sesta edizione in autunno

Nella sua trasmissione, con ospite proprio Signorini, il grande annuncio. Tuttavia, per la certezza bisognerà attendere la messa in onda della mini-trasmissione, prevista per stasera. Oltre alla conferma della sesta edizione, Signorini avrebbe anche svelato chi vorrebbe nel futuro cast, ma i nomi non sono emersi, anche se si è fatto quello di Gaia Zorzi, sorella di Tommaso.

Il reality di Cinecittà è stato un grande successo, perfino un po’ rimpianto in questo periodo in cui sta andando in onda l’Isola dei Famosi. Seppur con risultati discreti e tutto sommato in linea con le aspettative, l’ultima edizione dell’ “Isola” non sta spopolando sui social come accade col Grande Fratello. Segno che la “mano” del buon Signorini, vero e proprio re del gossip, si fa sicuramente sentire nel creare intrecci, storie e situazioni che sanno catturare l’attenzione del pubblico.