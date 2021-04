Ascolti tv Auditel 14 aprile: vince il Commissario Montalbano con il 19.6% di share su Rai1. Ecco i dati di ieri, mercoledì 14 aprile

La serata degli ascolti tv Auditel di ieri, mercoledì 14 aprile, ha visto di nuovo trionfare Rai 1. Come sempre, il sigillo di garanzia è quello del Commissario Montalbano. Nonostante si tratti di repliche, la serie con Luca Zingaretti vince la serata, mettendo davanti alla tv 4.500.000 milioni di spettatori e uno share di tutto rispetto del 19.6%. E’ il dato più alto della serata, con il secondo posto che resta in casa Rai.

Ancora una volta un bel risultato per “Chi l’ha Visto”, che anche grazie al ritorno del caso della scomparsa di Denise Pipitone, sta alzando i propri ascolti. Il programma di Federica Sciarelli mette davanti al video ben 2.896.000 persone, con uno share decisamente alto: al 12.8%. Un successo che prosegue, al contrario del deludente “Game of Games – Gioco Loco” con Simona Ventura.

Ascolti tv Auditel mercoledì 14 aprile: ancora un brutto risultato per Simona Ventura

Il frivolo game show di Rai 2, “Game of Games – Il gioco loco”, va addirittura sotto la soglia psicologica del milione di spettatori. Solo 930mila davanti la tv, con un modesto share del 3.9%: davvero basso per la prima serata di Rai 2. Il ritorno di Simona Ventura sempre più in salita

Per quel che riguarda Mediaset, fa quasi meglio Zona Bianca della Ventura, visto che conquista uno share del 3.5%, ma con 724mila spettatori. Canale 5, in attesa dell’Isola dei Famosi di questa sera, ha trasmesso il film “Daydreamer“, con 2.274.000 milioni di spettatori e uno share del 10%.

La serata del mercoledì è solitamente “fiacca” dal punto di vista degli show televisivi e programmi di approfondimento. Anche Italia 1 sceglie un film, e in particolare King Arhur, il potere della spada, che mette davanti alla tv 1.246.000 di spettatori con uno share del 5.3%. Per quel che riguarda le altre reti, su La7 “Atlantide” conquista 456.000 spettatori e uno share del 2.6%, sul TV8 il film “Name that Tune” totalizza 729.000 spettatori e uno share del 3.2%. Infine “Accordi e Disaccordi” sul Nove totalizza 507.000 spettatori e uno share del 2%.