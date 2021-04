Lillo Petrolo è stato il mattatore di “Lol-Chi Ride è Fuori”. Riviviamo insieme tutti i suoi tormentoni e i momenti che lo hanno reso celebre. Video

“Lol-Chi Ride è fuori” è diventato, in poche settimane, il programma più visto e più commentato d’Italia. Il successo del game show condotto da Fedez e Mara Maionchi è stato clamoroso, tanto che si starebbe pensando già ad una seconda edizione con nuovi comici.

Ad influire sicuramente sui motivi del grande boom è stato il momento particolare che tutti noi stiamo vivendo. Diciamocelo, avevamo proprio bisogno di ridere a crepapelle dopo un anno così complicato. Ecco che milioni di telespettatori hanno scelto lo show di Amazon per allietare le proprie serate, facendosi trasportare dalle battute geniali e demenziali allo stesso tempo dei comici protagonisti del gioco.

La finale, come ormai la maggior parte di voi sapranno, ha visto coinvolti Katia Follesa e Ciro Priello, con il napoletano fondatore dei The Jackal vincitore della prima edizione di Lol. Ciro ha svelato in un’intervista il trucco che ha utilizzato per non ridere alle battute dei suoi colleghi.

Ma il programma ha avuto due veri mattatori: Elio e Lillo. In particolare il comico romano, conosciuto al grande pubblico per i suoi duetti con Greg, ha lanciato diversi tormentoni che in poche ore sono diventati virali e ora sui social impazzano i meme delle sue battute e dei suoi travestimenti.

Da Posaman al mago, tutti i tormentoni del comico romano. Video

Partiamo dal più famoso di tutti, ovvero il supereroe Posaman. Il travestimento di Pasquale Petrolo è stato il più divertente di tutti: un uomo con un solo superpotere, quello di fare delle pose fantastiche. Il problema? Funziona solo se lo chiami.

Poi la sorpresa finale, utilizzata dal comico a più riprese durante lo show. Chi si cela dietro la maschera? Via il cappello, via gli occhiali e con grande stupore arriva la rivelazione: “Sono Lillo”. In una di queste celebri rivelazioni Petrolo ha ceduto alla sua stessa gag ed è stato ammonito.

Durante l’arco delle 6 puntate ci sono stati tantissimi altri momenti divertenti che hanno visto il romano protagonista: la sua canzone sulla “fresca”, il suo doppio profilo, la sua barzelletta sugli asterischi o la sua performance come mentalizzatore. Se volete rivedere i momenti salienti, vi basterà guardare il video qui sotto.

Lol-Chi Ride è Fuori: Lillo al centro delle critiche

Nonostante tutto Lol ha ricevuto anche delle critiche, rivolte proprio a Lillo colpevole secondo molti di aver copiato alcuni numeri dall’edizione tedesca dello show. Il romano però si è difeso, in particolare sulla gag che lo ha visto nei panni del mago: “Quel numero non è mio e nemmeno del concorrente tedesco, ma del mago Lioz, come dichiaro anche all’inizio dello sketch, mostrando anche un finto biglietto che mi avrebbe consegnato lui, in quanto suo adepto. Insomma, ho subito dichiarato l’autore“.