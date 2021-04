Ciro Priello, conosciuto al pubblico per gli sketch con i “The Jackal”, ha parlato della sua esperienza a LOL-chi ride è fuori

Ciro Priello, nelle ultime ore, è sulla bocca di milioni di italiani. Il comico napoletano, fondatore dei “The Jackal”, è da anni molto apprezzato sui social visto che il successo è arrivato proprio grazie ad alcuni video postati su Youtube.

Ora per lui è arrivata la consacrazione definitiva grazie alla partecipazione allo show del momento, ovvero “Lol-chi ride è fuori”. Ciro, insieme al compagno Fru, è stato scelto per far parte del cast della trasmissione comica di Amazon condotta da Fedez e Mara Maionchi. Il programma è subito diventato un cult della comicità italiana, un esperimento davvero riuscito.

Insieme a Ciro e Fru dei “The Jackal” altri nomi di spicco: Elio, Lillo, Caterina Guzzanti, Angelo Pintus, Frank Matano, Luca Venezia, Katia Follesa e Michela Giraud. Lo show è terminato due giorni fa, quando sono state rese disponibili le ultime due puntate. Il finale è stato davvero epico, anche se questa volta per evitare problemi tipo Sanremo Fedez è stato “censurato”. Se ancora non avete visto il programma e non volete spoiler, non proseguite nella lettura.

Ciro Priello svela il suo segreto

Il vincitore di LOL è stato proprio Ciro Priello che l’ha spuntata nel testa a testa con Katia Follesa. Il comico napoletano ha svelato il segreto che l’ha portato alla vittoria in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera:

“Ad un certo punto, non mi faceva più ridere niente, ascoltavo senza ascoltare. Cercavo di bere e mangiare, nascondendo abbozzi di sorrisi. Poi sono entrato in una sorta di trance“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ciro Priello (@ciropriello)

Successivamente Ciro ha pubblicato un post sulla sua pagina Instagram dove ha commentato la sua esperienza nel programma televisivo di Amazon. “E’ stata un’esperienza meravigliosa, ho avuto l’opportunità di conoscere nuovi amici, colleghi e consolidare ancora di più rapporti già in essere”. Tanti, inoltre, i messaggi di affetto e stima ricevuti. E voi, avete visto LOL o lo farete tra qualche giorno? Il nostro consiglio è di non perdervi nemmeno una puntata.