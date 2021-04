Serata emozionante per Belen Rodriguez a “Canzone Segreta”. La showgirl non ha trattenuto l’emozione e ha svelato un retroscena

Una serata davvero indimenticabile per Belen Rodriguez. La showgirl, infatti, è stata protagonista della puntata di ieri di “Canzone Segreta”, il programma di Rai 1 del venerdì sera condotto da Serena Rossi che è come sempre ricco di sorprese.

LEGGI ANCHE: ELEONORA DANIELE, L’ANNUNCIO IN DIRETTA: LO FARÀ INSIEME A MARA VENIER

La trasmissione ha visto di nuovo la bellissima ragazza calcare il palco nonostante sia al sesto mese di gravidanza: vestito cortissimo e tacchi da urlo, ma nulla di preoccupante per Belen che già in altre occasioni aveva messo in mostra il suo corpo nonostante fosse incinta.

“Sono ancora al sesto mese, ma con Santiago ho fatto una diretta quando mancavano 20 giorni al parto, e i tacchi erano ancora più alti”.

Belen, durante il programma, ha voluto svelare anche un retroscena che riguarda proprio sua figlia Luna, di cui in passato ha già postato alcune immagini diventate virali sui social.

Belen Rodriguez, chi ha scelto il nome della sua seconda figlia

La curiosità riguarda proprio il nome della bambina: c’è chi pensava fosse stato scelto da lei o da Antonino Spinalbanese, invece a decidere è stato il primogenito della modella, ovvero Santiago. Il secondo nome, Marie, invece lo ha scelto la Rodriguez: “volevo un nome fiabesco”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Durante il programma, inoltre, non sono mancate altre sorprese per la showgirl. Prima Syria ha cantato, insieme al padre di Belen, Gustavo, un tango argentino. Poi l’arrivo della sorella Cecilia e del fratello Jeremias: l’emozione è stata fortissima e la ragazza non ha trattenuto le lacrime.

Svelata anche la Canzone Segreta della Rodriguez, ovvero “Una lunga storia d’amore”, interpretata sul palco da Laura Chiatti.

Nel frattempo, visto che il programma è stato registrato, Belen ha potuto goderselo da casa mentre era in corso la festa per il compleanno di suo figlio Santiago che proprio ieri ha compiuto 8 anni. Insomma, una serata davvero felice e piena di gioia.