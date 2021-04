Eleonora Daniele ha annunciato durante la trasmissione “La canzone segreta” che a maggio finalmente farà il battesimo a sua figlia

Eleonora Daniele si prepara, finalmente, a celebrare il battesimo di sua figlia Carlotta. La bambina, nata lo scorso maggio dalla relazione con l’imprenditore Giulio Tassoni, doveva essere battezzata già durante l’autunno ma l’evento è stato rinviato a causa della pandemia.

Ieri sera, durante la trasmissione “Canzone Segreta” condotto da Serena Rossi, la Daniele ha svelato che Carlotta non aspetterà più e sarà battezzata alla fine di maggio. Un evento davvero molto importante per la presentatrice Rai, che da sempre ha dichiarato di essere molto credente.

L’evento, inoltre, coinvolgerà in qualche modo un’altra veterana del mondo dello spettacolo italiano: stiamo parlando di Mara Venier che sarà, per l’occasione, la madrina di battesimo di Carlotta.

Eleonora Daniele, i motivi della scelta di Mara Venier come madrina

Una scelta decisamente fuori dal comune per Eleonora e Giulio: solitamente, infatti, il padrino o la madrina di battesimo vengono scelti all’interno della propria famiglia. Invece la conduttrice Rai, che nel frattempo continua a riscuotere grande successo con la sua trasmissione “Storie Italiane”, ha voluto che fosse proprio “zia Mara” a battezzare la sua primogenita.

Tra le due infatti, nonostante la differenza d’età, c’è un grandissimo rapporto che va oltre rispetto a quello di due semplici colleghe: oltre alle origini venete, Eleonora Daniele ha condiviso con la Venier moltissimi momenti (belli e brutti) della sua vita.

Nel frattempo sono cominciati i preparativi per la cerimonia e anche per la successiva festa, anche se probabilmente viste le restrizioni si tratterà di qualcosa di molto intimo. Per quanto riguarda il futuro Eleonora, che da tempo desiderava un figlio, al momento non prevede una nuova gravidanza.