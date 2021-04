Test: scegli una di queste quattro immagini. In base alla tua scelta, potrai scoprire cosa percepiscono gli altri di te. Anche se non te lo dicono

Ognuno di noi ha un aspetto della nostra personalità che preferisce mostrare e un altro che, invece, preferisce tenere nascosto. C’è chi non ha voglia di mostrare i propri difetti, chi non vuole far vedere le sue preoccupazioni, chi invece non vuole mostrare gli aspetti più oscuri del proprio carattere.

Spesso, però, nonostante i nostri sforzi, gli altri percepiscono lo stesso tutto ciò che noi ci sforziamo di nascondere. Questo test serve proprio a capire come ci vedono gli altri, cosa percepiscono di noi. Cosa pensano del nostro carattere. Devi scegliere una delle quattro foto. In base alla tua scelta, avrai una risposta. Sei pronto?

Ovviamente questo test non ha alcuna validità scientifica, serve soltanto per intrattenere e divertire i nostri lettori. L’obiettivo è quello di capire se gli altri riescono a percepire tutto ciò che si trova dietro una maschera. Spesso capita ma non ce lo dicono, un po’ per imbarazzo, un po’ per riservatezza. Cosa aspetti, scegli una delle quattro immagini e poi scopri la soluzione che si abbina al tuo profilo.

Le soluzioni del test: hai scelto il disegno 1

Ciò che gli altri percepiscono di te è la tua voglia di minimizzare sempre ogni problema. Vuoi apparire sempre in forma e sei sempre pronto ad aiutare chi ne ha bisogno. Sei convinto di dover apparire sempre forte. Non vuoi, per nessun motivo, sembrare vulnerabile agli occhi di chi ti circonda.

Ma spesso chi ti vuole bene se ne accorge lo stesso. Non aver paura di mostrarti per ciò che sei, non nascondere le tue debolezze. L’aiuto che di solito riservi agli altri potrebbe essere ricambiato e tutto ciò ti renderà ancora più forte.

Hai scelto il disegno 2

Se hai scelto il secondo disegno, allora gli altri notano in te la tua tendenza all’auto sabotaggio. Si tratta di un’abitudine che a volte non capisci nemmeno tu. Involontariamente ti ritrovi in situazioni difficili che ti fanno star male. Anche se magari vorresti andare altrove. Sei solito sminuire il tuo reale valore e questo rende difficili le relazioni con gli altri.

Amici, partner, parenti, colleghi fanno fatica a starti dietro se porti sempre con te i tuoi problemi. Dovresti renderti conto che sei una persona che vale e che può raggiungere qualsiasi genere di traguardo. Hai tutto ciò che serve per essere felice, devi semplicemente non fartelo scappare. Prenditi cura di te stesso.

Le soluzioni del test: hai scelto il disegno 3

Spesso provi a nascondere la tua natura egocentrica ed egoista. Nonostante questo, gli altri se ne accorgono lo stesso. I tuoi comportamenti sono inequivocabili. La tua voglia di stare sempre al centro dell’attenzione e di ambire al massimo sovrasta il resto. Ti capita anche nei più piccoli atteggiamenti.

I tuoi sforzi di nascondere questo aspetto del tuo carattere sono inutili. Spesso scavalchi gli altri ed è impossibile che chi ti circonda non si accorga di questo lato della tua personalità. Ritieni che ciò che accade nella tua vita sia per forza più interessante di ciò che accade nella vita altrui. E per questo provi sempre a prendere il sopravvento.

Si tratta di un aspetto del tuo carattere difficile da nascondere, perché difficilmente cambierai. Non è una questione di abitudini, essere il primo fa parte del tuo modo di vivere. L’unico consiglio che possiamo darti è quello di rimanere sempre lucido e provare a fermarti in tempo quando stai per oltrepassare il limite.

Hai scelto il disegno 4

Sei una persona che si lamenta di ogni cosa. Provi a resistere, a non farlo, ma poi ci caschi sempre. E gli altri lo notano. Di te si dice che non ti sta mai bene niente, che hai la ‘lamentite’ cronica. E hanno ragione, anche se tu ti sforzi di dimostrare il contrario. Sembri essere insoddisfatto della tua vita, di tutto ciò che ti circonda.

Anche quando qualcuno ti avverte di non lamentarti troppo, per te è impossibile smettere. Fa parte della tua personalità. Per smettere di lamentarti non devi nasconderti, ma provare a migliorare la qualità della tua vita. Soltanto così gli altri ti vedranno più ottimista e sorridente e smetteranno di dirti che non fai altro che lamentarti.

Il test è terminato. La soluzione rispecchia il tuo carattere? Se la risposta dovesse essere positiva, sappi che ci saranno altri test. In questo modo potrai continuare a divertirti e a tenere in allenamento il tuo cervello. Magari scoprendo aspetti di te stesso che nemmeno conoscevi.