All’Isola dei Famosi il famosissimo comico e conduttore Beppe Braida ha dovuto forzatamente abbandonare l’isola.

Il famosissimo programma di sopravvivenza che vede ogni anno sfidarsi i naufraghi fra i più famosi della tv e non solo. Quest’anno con al timone Ilary Blasi non ha mancato di far parlare di sé soprattutto per i naufraghi molto particolari e gli opinionisti più unici che rari, Elettra Lamborghini, che proprio non se ne risparmia una, Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi.

All’Isola dei Famosi però è purtroppo arrivato l’annuncio ufficiale che ha comunicato l’uscita dalle scene di Beppe Braida che sfortunatamente ha dovuto abbandonare il programma per un motivo molto forte che lo ha spinto fino alle lacrime.

Un turbine di emozioni che ha colpito i naufraghi, purtroppo una notizia del genere era davvero inaspettata. Cosa è successo.

Isola dei Famosi, Beppe Braida abbandona fra le lacrime

Beppe Braida ha dovuto lasciare l’Isola dei Famosi a causa del Covid. “Hanno ricoverato mio padre, devo lasciare. Ha preso il Covid e non so come sta, l’ha preso anche mia madre, non posso stare qua in questa situazione” dichiara il conduttore e comico televisivo ormai stretto dalle lacrime che lo attanagliavano tanto il dolore che stava provando.

I naufraghi hanno commentato tutti la faccenda sentendosi molto toccati dalla vicenda. In primis il giovane Gilles Rocca, al centro dei dibattiti di questo periodo, che ha dichiarato quanto la vicenda di Beppe Braida li abbia fatti tornare tutti alla realtà della pandemia ed alla mancanza per l’assenza dei propri affetti.

Molto sentito il commento di Valentina Persia che fra le lacrime ha commentato l’uscita del proprio compagno di avventure. “Beppe è il regalo più bello che mi ha fatto L’Isola dei Famosi – dice la comica romana – ci siamo presi per mano in questo cammino e ci siamo dichiarati le nostre paure, è una persona meravigliosa che mi terrò stretta”.

Non sono mancate i litigi nemmeno in questo caso. Sembra infatti che Brando Giorgi, altro naufrago dell’Isola autoproclamatosi solitario, non abbia salutato Beppe Braida per continuare a stare nella sua condizione di isolamento.

Tutto questo non è piaciuto ed infatti ci sono state reazioni fortemente negative come quella di Francesca Lodo che ha sbottato dicendo che in una situazione del genere Brando avrebbe dovuto assumere un atteggiamento molto più maturo e poi lo stesso Gilles Rocca che ha criticato le azioni di Brando ed anzi lo ha invitato ad isolarsi ancora di più. L’uscita di Beppe Braida ha spezzato ancora di più gli equilibri fra i naufraghi.

Una giornata ricca di emozioni e colpi di scena. Un naufrago è costretto a lasciare l’Isola, un altro sceglie di isolarsi. Non perderti la news👇👇👇 #Isola https://t.co/Wdn6CWejuD — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 9, 2021