Tra oggi e lunedì la Serie A torna in campo per la 30° giornata di campionato. Come sempre tre partite saranno su DAZN e sette su SKY

Nel fine settimana torna in campo la Serie A per la 30° giornata del campionato italiano. Siamo giunti ormai allo sprint finale, con molte squadre che vedono vicino l’obiettivo finale ed altre che invece rischiano di rimanere a bocca asciutta.

Durante la settimana, inoltre, si sono finalmente giocati i recuperi di Juventus-Napoli e Inter-Sassuolo, rendendo finalmente la classifica omogenea e facilmente leggibile: al momento l’unico match ancora in sospeso è quello tra Lazio e Torino.

LEGGI ANCHE: CALCIO IN TV: DAZN-SKY-AMAZON, IL MODO PIÙ ECONOMICO PER VEDERE TUTTO

Per la 30° giornata il campionato torna alla classica formula dello “spezzatino”, con partite in programma a partire da oggi alle 15 per terminare lunedì sera con l’ultimo posticipo. Questa la programmazione tv completa:

10/4 15.00 Spezia-Crotone SKY

10/4 18.00 Parma-Milan SKY

10/4 20.45 Udinese-Torino DAZN

11/4 12.30 Inter-Cagliari DAZN

11/4 15.00 Juventus-Genoa SKY

11/4 15.00 Sampdoria-Napoli SKY

11/4 15.00 Verona-Lazio DAZN

11/4 18.00 Roma-Bologna SKY

11/4 20.45 Fiorentina-Atalanta SKY

12/4 20.45 Benevento-Sassuolo SKY

Serie A, nel weekend sfide “testa-coda” da brividi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lega Serie A (@seriea)

Come potete vedere dal programma pubblicato qui sopra, la trentesima giornata sarà ricca di scontri testa-coda. Basti pensare alle prime due in classifica, Inter e Milan, che giocheranno rispettivamente contro le due delusioni del campionato, ovvero Cagliari e Parma.

Si infiamma anche la lotta per la Champions League: la Juventus, sulla carta, ha il turno più semplice ma dovrà fare i conti con le energie utilizzate per battere il Napoli. Partenopei che se la vedranno in casa della Samp, mentre Lazio e Atalanta avranno due trasferte pericolose a Verona e a Firenze.

Discorso a parte per la Roma di Fonseca che potrebbe ancora rientrare in gioco ma, visti i tanti infortuni e l’imminente match di ritorno contro l’Ajax, potrebbe scegliere di far riposare i giocatori più importanti contro il Bologna.