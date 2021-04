Chi è Alice Campello? Scopriamo insieme tutte le informazioni sulla ragazza di Mestre che ha sposato un famoso giocatore di calcio.

Classe 1995, tre figli, un profilo Instagram da più di due milioni di follower ed una carriera a metà tra la modella e l’influencer.

Di chi stiamo parlando?

Ma della ragazza di Mestre che ha conquistato Alvaro Morata e che dall’Italia è passata alla Spagna conquistando tutti con il suo modo di fare.

Scopriamo tutte le informazioni su di lei!

Alice Campello: età, altezza, carriera, marito, genitori e biografia

Nata a Mestre nel 1995, sotto il segno dei Pesci, Alice Campello è una famosa modella ed influencer, sposata con il calciatore della Juventus Alvaro Morata. I due, nonostante la giovane età, sono già genitori di tre bambini. Per primi sono arrivati i gemelli Alessandro e Leonardo (nati nel 2018) e poi, da qualche mese, il piccolo Edoardo nato sul finire del 2020.

Nome : Alice Campello-Morata

: Alice Campello-Morata Età : 26

: 26 Data di nascita : 5 Marzo 1995

: 5 Marzo 1995 Segno zodiacale : Pesci

: Pesci Luogo di nascita : Mestre, comune di Venezia

: Mestre, comune di Venezia Professione: modella ed influencer

modella ed influencer Tatuaggi : –

: – Profilo Instagram: @alicecampello

La coppia ha vissuto in Spagna ed in Inghilterra, al seguito dei movimenti “calcistici” di Alvaro. Ultimamente, però, Morata è tornato a giocare nella Juventus e così i due (anzi, i cinque) sono rientrati in Italia.

Alice è figlia di Andrea Campello e Maria Libralesso: i genitori di Alice hanno anche un altro figlio, Alessandro. Andrea Campello è un famoso imprenditore, a capo della Campello Motors SPA. Il gruppo automobilistico è stato creato da Andrea Campello quasi da zero; appassionato di auto fin da piccolo, l’imprenditore ha aperto la sua prima concessionaria a soli 26 anni diventando il più giovane d’Italia.

Alice, comunque, ha scelto un’altra carriera: dopo aver iniziato l’università, la giovane modella ha iniziato a vedere il suo seguito sui social crescere sempre più. Da quel momento, quindi, Alice si è data al mondo della moda e del beauty: prima come modella, un lavoro che continua a svolgere anche adesso.

Poi, con un brand tutto suo di nome Masqmai: Alice, adesso, si occupa di prodotti per la pelle e per il viso, oltre che essere anche mamma a tempo pieno. Insomma, anche la piccola Campello ha deciso di percorrere la strada imprenditoriale, seguendo le impronte paterne.

Alice è incinta? Ecco la risposta

Al momento, Alice Campello ed Alvaro Morata non aspettano altri bambini anche se, secondo le dichiarazioni della modella, ne vogliono altri. A confermare le due dichiarazioni c’è anche questo scherzo che Alice ha fatto al marito in occasione del 1 Aprile appena passato.

Con un test di gravidanza positivo, Alice ha dichiarato ad Alvaro di essere nuovamente incinta. Il famoso calciatore, dopo alcuni momenti di incredulità, era felice e sconvolto all’idea di un altro figlio. Quando, però, Alice gli ha rivelato che si trattava di uno scherzo (una “broma” come si dice in spagnolo), Alvaro non l’ha presa benissimo.

Sul finire del video, infatti, possiamo notare come il calciatore, dispiaciuto, sostenga di volere una “principessa” e poi, sempre secondo le sue parole, “possiamo chiudere la fabbrica“.

Insomma, i due sembrano ben intenzionati ad allargare la famiglia: chissà che non ci aspetti una nuova sorpresa tra qualche tempo? Oggi sabato 10 Aprile 2021, Alice Campello ed Alvaro Morata, saranno ospiti nella puntata di Verissimo. Forse possiamo aspettarci qualche rivelazione… dell’ultimo minuto?