Come sta Gianni Morandi? Ecco le sue condizioni dopo il brutto incidente che lo ha, a suo dire, “gravemente danneggiato” alla mano destra.

Dopo aver fatto preoccupare veramente tutti i suoi fan, Gianni Morandi è tornato (finalmente) a casa.

Il famoso cantante, infatti, ha condiviso come al solito su Facebook gli aggiornamenti sul suo stato di salute e sulle sue giornate anche mentre era in ospedale.

Ecco qual è il referto sulla sua condizione dopo essersi ustionato la mano e quali sono le sue condizioni attuali.

Gianni Morandi, come sta: le sue condizioni dopo l’incidente

“A piccoli passi sto tornando a una vita normale. Mi aiuta Anna, mia moglie, mi aiutano le giornate primaverili, la natura, la musica e la consapevolezza di aver avuto un grave incidente ma di averla scampata bella, ho rischiato conseguenze ben più gravi ma qualcuno dal cielo mi ha messo una mano sulla testa. Mi ritengo veramente fortunato.”

Con queste parole Gianni Morandi ha deciso di affrontare la questione relativa al suo recupero, dopo il brutto incidente di cui vi avevamo parlato anche noi.

Dopotutto, lo stesso Gianni si era già riferito a sé stesso chiamandosi “un ragazzo fortunato“, vista la gravità dell’incidente e le conseguenze non troppo gravi.

Dopo aver passato un lungo periodo in ospedale, infatti, Gianni Morandi è finalmente potuto tornare a casa. Nei giorni scorsi il famoso cantante ed attore, se pur confinato a letto, ha continuato ad intrattenere il suo pubblico postando foto e selfie direttamente dal letto d’ospedale.

Nonostante abbia sempre il sorriso sulle labbra e sia sempre positivo, Gianni sa che le sue condizioni di salute, al momento, non sono delle migliori. Con un video pubblicato ieri sulla sua pagina Facebook ufficiale, Gianni si è mostrato sorridente sebbene pensieroso, mentre muove qualche passo rasente i muri della sua casa. In sottofondo possiamo sentire le parole della canzone Amare de La Rappresentante di Lista.

Le condizioni di salute del cantante

La didascalia con cui Gianni ha deciso di accompagnare il post ci ha svelato qualcosa di più del suo stato di salute attuale.

“Adesso dovrò affrontare la battaglia per recuperare l’uso della mano destra che è stata gravemente danneggiata, ci vorrà molto tempo, spero di farcela. Grazie a tutte le persone che mi hanno dato forza e mi hanno riempito di affetto con messaggi, lettere, telegrammi, regali, fiori e grazie alla grande squadra di medici, infermieri, operatori sanitari del Centro Ustioni dell’ospedale “Bufalini” di Cesena che mi hanno assistito e curato in maniera encomiabile. Viva la vita.”

Anche ringraziando tutti per la forza e per l’affetto e per l’affetto che gli sono stati trasmessi Gianni comunque ha deciso di sottolineare il fatto che, purtroppo, il suo stato di salute non è dei migliori. La mano è gravemente danneggiata e lui dovrà affrontare “una battaglia“. Oltre a ringraziare gli operatori sanitari che lo hanno assistito, quindi, Gianni ha ribadito dei concetti veramente importanti.

Per lui, infatti, la consapevolezza di essere uscito comunque quasi indenne dal terribile incidente non è da poco. Qualcuno, dal cielo, gli ha messo “una mano sulla testa” e, per questo motivo, Gianni si reputa estremamente fortunato.

“Viva la vita“, ha detto in finale il cantante. Siamo sicuri che, grazie all’aiuto di Anna (sua moglie) e dei suoi fan, Gianni riuscirà a rimettersi “in sesto” il prima possibile. In ogni caso, seguiremo tutti i suoi progressi tramite la sua pagina Facebook, che aggiorna con costanza.